اجرای کامل قانون استقلال دانشگاهها/ استفاده از ظرفیت مازاد در پذیرش پولی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر حسن ابوالقاسمی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه معاونان و اساتید پیشکسوت دانشگاه با دکتر طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار اساتید پیشکسوتی از جمله دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر علیرضا مرندی، دکتر علیرضا زالی، دکتر فریدون عزیزی، دکتر ناصر سیم فروش و جمعی از مسئولان و مدیران دانشگاه حضور داشتند، دکتر ابوالقاسمی ضمن اعلام حمایت همه جانبه از سرپرست وزارت بهداشت و مجموعه وزارتخانه از آمادگی کامل مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اجرای بحث های مربوط به حوزه سلامت خبر داد.

وی با اشاره به حضور 1200 عضو هیات علمی و 11 هزار دانشجو در این دانشگاه، گفت: این دانشگاه مسئولیت آموزش حدود 60 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، 25 درصد فوق تخصصی، 24 درصد Ph.D و حدود 22 درصد متخصصان کشور را بر عهده دارد.

ابوالقاسمی گفت: امیدواریم با مدیریت دکتر طریقت شاهد اجرای هر چه بیشتر عدالت آموزشی و عدالت در سلامت باشیم و اختیارات هیات امنا در دانشگاهها به طور کامل اجرا شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیتهای مازاد دانشگاه در اجرای بند ح ماده 20 برنامه توسعه، ما آمادگی داریم که درصورت داشتن بودجه آن را عملی کنیم.

در ادامه این نشست دکتر طریقت منفرد - سرپرست وزارت بهداشت، با اشاره به نقش دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاه ها در دنیا جایگاه خاصی دارند و شاخص افتخار هر شهر و کشوری دانشگاه است.

وی افزود: قانون به ما تکلیف کرده و استقلال دانشگاهها را به طور جدی دیده است و اگر خدا توفیق دهد و در جهت اجرای قانون عمل کنیم همه چیز درست می شود چراکه اگر روزی وزارتخانه در جایگاهی باشد که دانشگاههای مستقل برایش کار انجام دهند و خودش سیاستگذاری، نظارت و تأمین مالی کند، آنوقت می توان دفاع کرد که منابع همه متمرکز و داخل وزارتخانه بیاید.

طریقت منفرد اضافه کرد: همیشه تبعیض انگیزه ها را از بین می برد و تحمل کمبود امکانات خیلی راحت تر از تبعیض است و در این خصوص هم بررسی و اقدامات لازم انجام خواهد شد و شاید احتیاج به یک حرکت جمعی باشد و با به کار گرفتن خرد جمعی و استفاده از فکر روسای دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک طوری عمل خواهیم کرد که عدالت رعایت شود.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر ولایتی امکان استفاده از ظرفیت مازاد در دانشگاهها برای پذیرش دانشجوی شهریه ای، توجه ویژه به حوزه پژوهش و تأسیس پژوهشگاهها و رفع تبعیض ها، دکتر مرندی تصحیح زیر بنای آموزشی برای انجام صحیح برنامه پزشکان خانواده و حرکت آموزش پزشکی به سمت جامعه نگری، دکتر عزیزی بازبینی ترکیبات هیأت های ممتحنه، شورای عالی برنامه ریزی و شورای گسترش وزارتخانه و ‌ظرفیت های جذب دانشجویان Ph.D از خارج کشور، دکتر علیرضا زالی مسایل نظیر توزیع اعتبارات مربوط به ادغام دانشگاهها، کاهش سهم این دانشگاه در شوراهای موجود را مطرح کردند و خواستار بازنگری در این امور شدند.