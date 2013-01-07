جذب توریست زیارتی با طرح توسعه حرم شاهچراغ/ سرعت مطلوب طرح

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی صبح دوشنبه در بازید از طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) گفت: طرح توسعه از دیرباز مورد توجه بوده تا بتوان حرم احمدبن موسی(ع) را از بن بست خارج کرد که شکل و فرم لازم را پیدا کند.

وی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب طرح جامعی برای ساماندهی این مکان وجود نداشت و آن را به حال خود رها کردند و بعد از اتقلاب نیز کارها به صورت موردی انجام می شد که خوشبختانه بعد از سفر رهبری طرح توسعه شاهچراغ به طور جدی در نظر گرفته شد.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به توجه رهبر به حرم های استان فارس بیان کرد: ضرورت توسعه حرم احمدی و محمدی بیش از گذشته احساس شد که خوشبختانه توانستیم با کسب اعتبارات و گذراندن فراز و نشیب به سرعت طرح را پیش ببریم.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: در طرح توسعه سهولت رفت و آمد و زیارت زائرین در نظر گرفته شده بخصوص در زمانهای مناسبتی مانند گردهمایی اربعین امسال که صحن جوابگوی حضور زائران نبود ایجاد فضاسازی کمک زیادی به حضور افراد می کند.

وی با تاکید بر دستور قرآن بر توسعه فضاهای زیارتی عنوان کرد: ما باید فضای زیارت مردم را فراهم کنیم و حرم شاهچراغ (ع)که محیطی قدسی است نیاز ضروری به درست شدن فضا داشت.

امام جمعه شیراز در خصوص حرکتهای فرهنگی ابراز داشت: برنامه های فرهنگی نیاز به حرکت نرم افزاری دارد اما در کنار این موضوع فراهم سازی فضای لازم اهمیت ویژه دارد.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: در طرح توسعه حرم ، پژوهشکده، سالن اجتماعات، کتابخانه،موزه، مراکز آموزشی و غیره دیده شده تا بتوان فضای مناسب برای زائرین و محققین برای انجام کارهای فرهنگی آماده و از حداکثر فضا استفاده کنیم.

وی با اشاره به وجود کتابخانه های معتبر در کنار اماکن مذهبی در دیگر شهرهای مقدس گفت: در طرح توسعه شیراز نیز باید کتابخانه مرجع و کاملی در نظر گرفت که پناهگاه مطالعاتی محققین دنیای اسلام شود.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره بر توسعه اقتصادی با جذب توریست زیارتی ابراز داشت: شیراز دارای جاذبه های فراوانی است که به صورت یک جا جمع شده اند وجود آثار باستانی ،مفاخر فرهنگی و قطب پزشکی در فارس گردشگران زیادی در زمینه های متفاوت را به خود جذب می کند.

آیت الله ایمانی با اشاره به وجود دقیق ترین قبله در مسجد شهدا اضافه کرد: حرم های مطهر مانند مسجد جامع عتیق، مسجد شهدا با سابقه زیاد تاریخی در کنار دیگر موارد گردشگری با فراهم کردن شرایط مکانی میتواند گردشگران زیادی را به خود جذب کنند چرا که به گفته رهبری حرم قطب گردشگری است.

امام جمعه شیراز با اشاره به قاعده سنخیت گفت: با معرفی جاذبه های معنوی حرم و با توجه با قاعده سنخیت به مرور زمان مشاغل نامربوط در اطراف حرم کنار گذاشته می شود و خود به خود این مشاغل تبدیل به مشاغل مرتبط و فرهنگی می شوند.

وی افزود: متاسفانه ناهنجاریهای مربوط به گذشته اینجا را فضایی متروک و گم شده کرده بود که با نمایان شدن چهره معنوی و قابلیت های حرم کاربری اطراف تغییر خواهد کرد.

سرعت مطلوب طرح توسعه شاهچراغ (ع)

آیت الله ایمانی با اشاره به همکاری مناسب تمامی سازمانها در پیشبرد طرح گفت: با توجه به اینکه از آغاز طرح توسعه شاهچراغ (ع) زمان زیادی نمی گذرد اما شاهد سرعت و دقت مناسب در اجرا هستیم و تا کنون با وسواس خاصی قضایا دنبال می شود و امیدواریم تا رسیدن به نقطه نهایی همین سرعت ادامه داشته باشد.