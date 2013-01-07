523 نفر در کرمان برای اخذ تسهیلات کشاورزی به بانکها معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرمان اظهار داشت: در سالجاری 523 پرونده برای اخذ تسهیلات به منظور اشتغال زایی در بخش کشاورزی و دامپروری به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد، 523 پرونده به مبلغ 378 هزار و 36 میلیون ریال برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی شده اند .
سعیدی ابراز داشت : طرحهای فوق شامل 544 طرح تولید گیاه ، 161 طرح تولیدات دامی 46 طرح فنی و زیربنایی ، 27 طرح صنایع جنبی کشاورزی ، دو طرح شیلات و دو طرح دامپزشکی است که در صورت اجرا بالغ بر دو هزار نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد .
رئیس کارگروه کشاورزی شهرستان کرمان افزود : هدف از طرح توسعه کشاورزی، افزایش توان تولید و ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته به آن است که گامی در مسیر تحقق شعار امسال محسوب می شود.
بازدید فرماندار کرمان از کارخانه بازیافت زباله
مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری در بازدید فرماندار کرمان از کارخانه بازیافت زباله گفت: سال گذشته این کارخانه دچار آتش سوزی شد و از سه ماه قبل کار بازسازی آن شروع و اکنون آماده بهره برداری است.
محمد جهانشاهی ادامه داد: زباله ها پس از جمع آوری از سطح شهر در یک محیط باز ریخته می شوند و سپس از طریق فیدر و دستگاه جدا کننده، زباله های خشک و تر جدا سازی و زباله های خشک به سمت یک دستگاه مگنت هدایت شده و فلزات از زباله جدا می شوند و سپس زباله ها تبدیل به کود، واضافات زباله دفن می شوند.
حسین کردی قائم مقام شهردار کرمان نیز گفت: این مجموعه که مساحتی بیش از هزار و 200 هکتار دارد با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم با دستور و پیگیری فرماندار مرتفع شوند.
بهنام سعیدی فرماندار کرمان نیز اظهار امیدواری کرد که مشکلات مطرح شده در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری خواهند شد.
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