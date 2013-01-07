523 نفر در کرمان برای اخذ تسهیلات کشاورزی به بانکها معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرمان اظهار داشت: ‌در سالجاری 523 پرونده برای اخذ تسهیلات به منظور اشتغال زایی در بخش کشاورزی و دامپروری به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد، 523 پرونده به مبلغ 378 هزار و 36 میلیون ریال برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی شده اند .

سعیدی ابراز داشت : طرحهای فوق شامل 544 طرح تولید گیاه ، 161 طرح تولیدات دامی 46 طرح فنی و زیربنایی ، 27 طرح صنایع جنبی کشاورزی ، دو طرح شیلات و دو طرح دامپزشکی است که در صورت اجرا بالغ بر دو هزار نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد .

رئیس کارگروه کشاورزی شهرستان کرمان افزود : هدف از طرح توسعه کشاورزی، افزایش توان تولید و ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته به آن است که گامی در مسیر تحقق شعار امسال محسوب می شود .

بازدید فرماندار کرمان از کارخانه بازیافت زباله

مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری در بازدید فرماندار کرمان از کارخانه بازیافت زباله گفت: سال گذشته این کارخانه دچار آتش سوزی شد و از سه ماه قبل کار بازسازی آن شروع و اکنون آماده بهره برداری است.

محمد جهانشاهی ادامه داد: زباله ها پس از جمع آوری از سطح شهر در یک محیط باز ریخته می شوند و سپس از طریق فیدر و دستگاه جدا کننده، زباله های خشک و تر جدا سازی و زباله های خشک به سمت یک دستگاه مگنت هدایت شده و فلزات از زباله جدا می شوند و سپس زباله ها تبدیل به کود، واضافات زباله دفن می شوند.

حسین کردی قائم مقام شهردار کرمان نیز گفت: این مجموعه که مساحتی بیش از هزار و 200 هکتار دارد با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم با دستور و پیگیری فرماندار مرتفع شوند.

بهنام سعیدی فرماندار کرمان نیز اظهار امیدواری کرد که مشکلات مطرح شده در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری خواهند شد.