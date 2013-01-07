به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دانی در بازدید از دبیرستان پسرانه صدرا ابرکوه اظهار داشت: تقدیر الهی بر این بود که این آموزشگاه با وجود مشکلاتی که در پیش رو داشت در ابرکوه راه اندازی شود و انگیزه های معارفی مسئولان شهرستانی است که می تواند این مدارس را به اهداف خود برساند.

وی همچنین با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که باید طوری برنامه ریزی شود تا افراد بتوانند حکیمانه دین را بیاموزند، عنوان کرد: این صحبت به معنای آن است که تربیت انسانهای جامع، متعادل، متدین، دارای روابط عمومی قوی و مدیر و مدبر که با عمق و محتوای معارف دینی آشنا شده باشند، مطلوب مقام معظم رهبری است.

دانی تأکید کرد: باید با حضور روحانی در بین دانش آموزان روحیه طلبگی در آنها ایجاد شود و ما موظف هستیم که روی دانش آموزان پیش دانشگاهی که خروجی مدارس صدرا محسوب می شوند فعالیت و از آنها به صورت ویژه پرستاری کنیم و هیچگاه نباید کیفیت در این مدارس فدای کمیت شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نیز در این جلسه به بیان مشکلات آموزشگاه پسرانه، از جمله کمبود فضای آموزشی پرداخت و توجه و رسیدگی بیشتر مسئولین در این زمینه را خواستار شد.

جعفر رضایی نژاد و ابوالفضل قاری زاده مدیران قبلی و فعلی این دبیرستان نیز گزارش کوتاهی از برنامه های مختلف آموزشگاه ارائه کردند.

رئیس آموزش و پرورش ابرکوه ضمن قدردانی از توجه ویژه به مدارس صدرا در ابرکوه بر رفع مشکلات مدارس صدرا و همکاری در این زمینه تأکید کرد.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی و مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین از ساختمان در حال احداث دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی ابرکوه بازدید و بر لزوم تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

ساختمان این آموزشگاه در زمین اهدایی حاج امیر معمارزاده با زیر بنای 800 متر مربع در دو طبقه از محل اعتبارات استانی احداث خواهد شد.