تشکیل 17کمیته فرعی ستاد دهه فجر در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهرانپور پیش از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دهه فجر شهرستان دامغان اظهار داشت: باید با هماهنگی و برنامه ریزی بتوانیم برنامه های دهه مبارک فجر را در این شهرستان نسبت به سال های گذشته با شکوه تر برگزار کنیم.

وی تشکیل کمیته های ستاد دهه فجر در شهرستان دامغان را از ضروریات دانست و افزود: تشکیل این کمیته ها به بهتر برگزار شدن برنامه های دهه مبارک فجر در این شهرستان کمک فراوانی می کند.

طاهرانپور تصریح کرد: دعوت و حضور مردم در برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر یکی از کارهایی است که باید بکوشیم برنامه های دهه مبارک فجر با شکوه خاصی برگزار شود.

معاون فرماندار دامغان از تشکیل 17 کمیته فرعی جهت هرچه بهتر برگزار شدن ایام الله دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد و گفت: این کمیته ها شامل کمیته نظارت و ارزیابی، ارتباطات و اطلاع رسانی، بسیج و ایثارگران، قرآن و انجمن های مردمی، دانشجویی، روستایی و عشایری، زنان و خانواده، فرهنگیان و دانش آموزی، کودک و نوجوان، نیروهای مسلح، ورزش و جوانان، مراسمات، اصناف و بازاریان، فرهنگی و تشکل های مردمی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: دهه فجر تجلی حضور مردم و اسلام ناب محمدی(ص) است.

حجت الاسلام سید علی اکبر میرعلی اکبری افزود: گسترش و تقویت وفاق ملی، حفظ و اعتلای هویت اسلامی، افزایش امید و پویایی و تجدید میثاق با امام و ولایت از مهمترین اهداف برگزاری برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر است.

وی گفت: همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد دهه فجر می تواند به بهتر برگزار شدن برنامه های این دهه در سطح این شهرستان کمک کند.