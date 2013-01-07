رایزنی مرسی با وزیران جدید کابینه/ استعفای عصام العریان پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که محمد مرسی استعفای عصام العریان مشاور ریاست جمهوری این کشور را پذیرفته است.

یاسر علی در رابطه با دلیل استعفای عصام العریان اظهار داشت که انجام همزمان فعالیت پارلمانی و مشاوره به رئیس جمهور برای وی دشوار بود.

این استعفا چند روز پس از آن صورت می گیرد که عصام العریان از یهودیان مصری ساکن فلسطین اشغالی خواسته بود به سرزمین مادری خود مصر بازگردند که این امر جنجال هایی را به همراه داشت و با واکنش یهودیان مصری و شخصیت ها و اندیشمندان مصری روبرو شد.

الجزیره نیز گزارش داد که محمد مرسی رئیس جمهور مصر شب گذشته با اعضای کابینه اصلاح شده که شامل 10 وزارتخانه بود دیدار کرد.

در این دیدار مهمترین پرونده هایی که دولت باید در آینده مورد بررسی قرار دهد رایزنی شد مقابله با چالش های اقتصادی، بهبود خدمات رسانی به مردم و از بین بردن ناامنی در جامعه از جمله این پرونده ها محسوب می شود.

از سوی دیگر جنبش مخالف موسوم به "6 آوریل" در بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات در کابینه مصر کافی نیست و مشکلات کشور را حل و فصل نمی کند.

جبهه نجات ملی ائتلاف اصلی مخالفان محمد مرسی اعلام کرد که همچنان در حال بررسی عزل و نصب های دولتی جدید است و متعاقبا به این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.