کارگروه کشاورزی لرستان 80 میلیارد تومان طرح مصوب کرد

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای کارگروه توسعه کشاورزی لرستان اظهار داشت: این کارگروه از محل اعتبار ابلاغی سالجاری تاکنون 80 میلیارد و 900 میلیون تومان طرح را مصوب کرده است.

وی ادامه داد: این میزان تسهیلات در قالب 437 طرح ایجادی و یک هزار و 53 طرح سرمایه در گردش مصوب شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه همچنین از محل تسهیلات سال 90 نیز 26 میلیارد و 800 میلیون تومان طرح مصوب شد، تصریح کرد: این میزان اعتبار در قالب 100 طرح ایجادی مصوب شده است.

طاهری ادامه داد: این تعداد طرح مصوب شده در اختیار بانکهای عامل و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار گرفته و با مشارکت متقاضیان اجرا می شود.