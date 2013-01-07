برگزاری مناسبتهای فرهنگی و دینی ریشه های نظام را عمیق تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دشتکی در جلسه کمیته انجمن های اسلامی و هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی و تبلیغی ستاد دهه فجر استان زنجان افزود: ما غنی ترین فرهنگ دینی را داریم و فرهنگ ما برخاسته از نظام توحیدی است.

وی با بیان اینکه مبارزه با ظلم و ستم و بی عدالتی از ویژگی های دین اسلام است تصریح کرد: امام حسین (ع) با قیام خود علیه ظلم و ستم یزید بر حکومت فاسد یزید خاتمه داد و شایسته است همه ما با الگو قرار دادن ایشان بتوانیم به سعات دنیا و آخرت برسیم .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد : خاستگاه انقلاب اسلامی مساجد و جلسات قرآنی است و در تداوم انقلاب هم به مساجد و کانونهای فرهنگی نیاز داریم.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه در جنگ نرم مساجد و کانونهای فرهنگی از اهمیت به سزایی برخوردار هستند افزود: امروز اهمیت و تاثیرگذاری مساجد و کانونهای فرهنگی و تبلیغی بر کسی پوشیده نیست و تا به امروز هم دشمن تلاشهای زیادی انجام داده تا مردم را از حضور در این مکانها منصرف سازد که تا کنون ره به جایی نبرده و روز به روز شاهد گسترش و توسعه برنامه های فرهنگی در این اماکن هستیم.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: با حضور گسترده مردم همه فتنه ها نقش بر آب می شود.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت عظیم کانونهای فرهنگی به بهترین شکل بهره برد گفت: اگر ذره ای از این کانونها غفلت کنیم حرکت نظام به کندی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه امروز کشور ما در بهترین وضعیت بین المللی از لحاظ فرهنگی قرار دارد تصریح کرد: امروز چشم همه دنیا در مسایل فرهنگی به کشور ما دوخته شده است و کشور ما نگاه عزت و عظمت مسلمین است چرا که فرماندهی جبهه حق در نظام جمهوری اسلامی ایران استقرار دارد و همه نگاهها به مقام معظم رهبری دوخته شده است .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: اولویت اول ما تبیین گفتمان انقلاب و امام(ره) و مقام معظم رهبری است و با عمل به این گفتمان ها بسیاری از مشکلات حل می شود.