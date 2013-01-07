  1. بین الملل
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

تحلیلگر لبنانی مطرح کرد؛

افول قدرت "ارتش آزاد" در سوریه/ بی اعتمادی آمریکا به گروههای مسلح

افول قدرت "ارتش آزاد" در سوریه/ بی اعتمادی آمریکا به گروههای مسلح

یک تحلیلگر لبنانی با اشاره به اظهارات اخیر اسد، تاکید کرد: طی چند روز اخیر ارتش سوریه از لحاظ امنیتی زمام امور را به دست گرفته و تمام نشانه ها حاکی از افول توان گروه موسوم به ارتش آزاد به ویژه در حمص، حلب و حومه دمشق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عباس ضاهر" تحلیلگر لبنانی در مقاله ای به آخرین وضعیت سوریه و اظهارات اخیر "بشار اسد" رئیس جمهور این کشور اشاره کرده است.

وی در ابتدای این گزارش با اشاره به موفقیتهای اخیر ارتش سوریه در برابر تروریستها، تاکید می نویسد: در این روزها توان گروه ارتش آزاد در نقاط مختلف سوریه به ویژه شهرهای حمص، حلب و حومه دمشق کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که پایتختهای غربی و عربی ضد نظام سوریه همواره بر پیشرفتهای میدانی مخالفان مسلح امید داشتند.

وی نوشت این مسائل سبب شده که آمریکا از جریانهای مخالف در سوریه ناامید شود. در عین حال برخی منابع اعلام کرده اند که مخالفان مسلح از آمریکا مهلتی چند روزه برای تحقق پیشرفتهای نظامی خواسته اند.

کد مطلب 1785449

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