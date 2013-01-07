به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی‌نیا با اشاره به فعالیتهای جاری این دانشکده گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاهی بزرگ با اهداف علمی مشخص است که در میان دانشگاه‌های کشور و منطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به این لحاظ همیشه در حال پیشرفت و توسعه فعالیت‌های علمی و خدماتی خود بوده و خواهد بود.

وی ضمن ابراز خرسندی از سخنان دکتر منصوری رئیس جدید دانشگاه در جلسه روسای دانشکده‌ها، مبنی بر اینکه برنامه‌ ریزی‌های دانشگاه بسیار خوب بوده و ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: دانشکده بهداشت نیز مانند دیگر دانشکده‌های علوم پزشکی تهران در میان همه دانشکده‌های بهداشت کشور از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار است و همواره در حال توسعه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود بوده است.

دکتر مصداقی‌نیا از راه‌اندازی گروه بهداشت جهانی و سیاست‌گذاری عمومی در دانشکده بهداشت خبر داد و گفت: در این گروه برنامه‌های بسیار جدیدی برای پذیرش دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکترا در قالب 5 برنامه جدید تصویب و اجرا خواهد شد.

وی افزود: در مذاکراتی که اخیرا با دانشگاه به انجام رسیده و به دلیل اهمیت بهداشت مواد غذایی و نیاز کشور به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در این زمینه، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیز در این دانشکده راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس دانشکده بهداشت، تصریح کرد: با توجه به عملکرد بسیار مثبت و نقش مهم بخش ویروس شناسی دانشکده در سطح ملی، دانشگاه موافقت کرده است که این بخش با عنوان گروه ویروس شناسی به فعالیت خود ادامه دهد.

دکتر مصداقی نیا با اشاره به عملکرد دانشکده بهداشت در حوزه آموزش و پژوهش، نقش این دانشکده را در این زمینه ضروری خواند و گفت: دانشکده بهداشت همواره در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص برای بهداشت کشور و نیز پژوهش‌های لازم برای مداخلات ضروری در سیستم ارایه خدمات نقش آفرینی کرده و می‌کند.

وی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های مهم و جدید این دانشکده می‌توان به راه‌اندازی دکترای بهداشت عمومی اشاره کرد که مصوبات مقدماتی خود را در وزارت بهداشت طی کرده و امیدواریم به زودی در این مقطع پذیرش دانشجو داشته باشیم.

دکتر مصداقی‌نیا همچنین از راه‌اندازی دوره بین‌الملل MPH به زبان انگلیسی در دانشکده بهداشت خبر داد و گفت: دوره بین‌الملل MPH به زبان انگلیسی از اوایل دی‌ماه سال ‌جاری آغاز شده و با توجه به راه‌اندازی پردیس بین‌الملل دانشگاه، دانشجویانی از کشورهای سومالی، افغانستان، پاکستان، هندوستان و بنگلادش در این رشته مشغول به تحصیل هستند.