به گزارش خبرنگار مهر، گروه ساخت این فیلم طی روزهای گذشته مشغول فیلمبرداری پلان‌های جامانده و گذری فیلم "دهلیز" بودند که با پایان آن این روزها صداگذاری فیلم توسط علیرضا علویان انجام می‌شود.

پیش از این بخش اعظم تدوین فیلم توسط حمیدرضا قربانی انجام شده و بهزاد عبدی آهنگسازی "دهلیز" را آغاز کرده بود. ساخت موسیقی فیلم رو به اتمام است تا بزودی نسخه کامل این فیلم در اختیار دفتر جشنواره قرار بگیرد.

تازه‌ترین ساخته بهروز شعیبی به تهیه‌کنندگی محمود رضوی در دو بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه فیلم‌های اول جشنواره سی و یکم پذیرفته شده است.

"دهلیز" با بازی رضا عطاران و هانیه توسلی داستان زنی به نام شیواست. او سرپرست خانوار است و با تلاش و کوشش سعی کرده زندگی خوب و آبرومندی برای خود و تنها پسرش فراهم کند. با رسیدن نامه ای زندگی آنها دچار تحول می‌شود و در مسیری جدید قرار می‌گیرد.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از کارگردان: بهروز شعیبی، نویسنده: علی اصغری(کارگاه قلم) بر اساس طرحی از بهروز شعیبی، مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طاری، طراح گریم: زهرا کمالی، فاطمه کمالی، مجری طرح:مرتضی متولی، تدوین: حمید رضا قربانی، صداگذاری و میکس: علیرضا علویان، موسیقی: بهزاد عبدی، مدیرتولید: مجتبی امینی، تیتراژ و جلوه های ویژه: محراب مشهدبان.

بازیگردان: علی سرابی و رضاعطاران، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، سعید چنگیزیان، مسعود میر طاهری، محمدرضا شیرخانلو، با حضور نگار عابدی و افسانه چهره آزاد از بازیگران فیلم هستند.

"دهلیز" به تهیه‌کنندگی محمود رضوی ساخته شده و محصول سیمای مهراندیش است.

این فیلم هم در بخش سودای سیمرغ و هم نگاه نو سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد.