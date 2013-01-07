یادواره شهدای سرباز نیروهای مسلح در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل ظهر دوشنبه در این مراسم هدف از برگزاری این یادواره را ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه برشمرد و تصریح کرد: ضروری است فرهنگ ایثار در بین جوانان و سربازان تبیین و نهادینه شود.

سردار ابراهیم کریم خانی با بیان اینکه برگزاری یادواره سربازان شهید برای اولین بار همزمان با سراسر کشور در این استان اجرا می شود، افزود: سربازان بخش اعظم نیروهای دفاع مقدس را تشکیل می دادند که پاسداری از ارزشهای معنوی آنها وظیفه فرد فرد جامعه است.

وی با یادآوری وجود سه هزار و 400 شهید در استان اردبیل افزود: از این تعداد هزار و 441 شهید مربوط به سربازان وظیفه بوده و به همین دلیل ارج گذاری به حرکت مقدس آنها وظیفه تمامی دستگاههای اجرایی است.

فرماندهی پلیس استان معتقد است برگزاری یادواره ها و مناسبتهای یادبود می تواند تنها بخشی از رشادتهای شهیدان را که بی منت از خاک وطن دفاع کردند به تصویر بکشد.

وی با بیان اینکه در راستای برگزاری این یادواره تمامی دستگاههای اجرایی استان مشارکت کرده اند، افزود: به دلیل اهمیت معنوی اجرای این برنامه تمامی دستگاهها بدون توجه به کمبود اعتبارات و تجهیزات مساعدت خود را اعلام کردند.

کریم خانی با اشاره به لزوم نشر ارزشهای معنوی و جهادی در جامعه تاکید کرد: منطق شهدا، منطق قرآن و شهادت است و به همین دلیل سهم شهدا در جامعه بالاترین سهم ها است.

وی تاکید کرد: شهیدان مهمترین یادگاران انقلاب و معرفان حقیقی دستاوردهای اسلام و انقلاب هستند و پیروی از سیره آنها شایسته ترین الگوی فکری عقیدتی است.