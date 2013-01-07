استان کرمانشاه 1200 موقوفه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن سلیمانی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته وقف با اشاره به مسابقات قرآنی که اخیرا توسط اداره کل اوقاف برگزار شد، گفت: در مسابقات قرآنی امسال بیش از 82 هزار نفر شرکت کننده حضور پیدا کردند که در انتها از بیش از دو هزار نفر از شرکت کنندگان در بخش های مختلف و با عناونین گوناگون تجلیل به عمل آمد.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه اعتبارات برگزاری این مسابقات از محل موقوفات سه واقف کرمانشاهی به نام های ( کرکوکی، حاج محمد تقی اصفهانی و واقفی گمنام که اکثر املاک دولتی به نام ایشان بوده) است گفت: این اعتبارات رقمی برابر 200 میلیون تومان بود که توفیقی برای این واقفین به حساب می آید و متاسفانه بسیاری از سرمایه دارانی که هم اکنون در قید حیات هستند از این توفیق بی بهره اند.

وی افزود: علاوه بر این از محل این درآمدها چهار هزار نفر اطعام و حدود چهار هزار جلد کتاب توزیع شد.

وی در ادامه با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق(ع) که می فرمایند: " آنچه که برای انسان باقی می ماند سه چیز است، فرزند صالح، سنت نیکویی که به آن عمل شود و صدقه جاریه" گفت: صدقه جاریه از موارد وقف است که آثار و برکات زیادی به دنبال دارد.

سلیمانی ادامه داد: موقوفه حاج محمدتقی اصفهانی بیش از یکصد سال است که در استان کرمانشاه در راستای تبلیغ و ترویج دین وقف شده است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه هفته وقف را فرصتی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و شناسایی اجرای نیات واقفین دانست و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی امروز اگر عامه مردم نمی توانند واقف باشند حداقل می تواند مبلغ و مروج وقف باشند.

حجت الاسلام سلیمانی افزود: طی سال های اخیر اقدامات خوبی در زمینه وقف صورت گرفته است، اگر چه میزان این موقوفات با موقوفات زمان صفویه برابری نمی کند ولی باید سعی کنیم عملکردمان را به آن زمان نزدیک کنیم و موقوفات را افزایش دهیم.

وی در رابطه با اقدامات و تحولات ایجاد شده در زمینه وقف و موقوفات در استان کرمانشاه گفت: در هفته وقف و با توجه به فرهنگ وقف از واقفین جان، که همانا شهدای گمنام هستند تجلیل خواهد شد که این عمل میثاقی دوباره با شهدا و آرمان ها و اعتقادات آنان است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه شعار هفته وقف سال جاری را " همه واقف باشیم" عنوان کرد و گفت: همه آحاد جامعه می تواند با هر بضاعت مالی واقف باشند، برای مثال جمعیت سازمان آموزش و پرورش شامل پرسنل و دانش آموزان می توانند هر کدام با مبلغ ناچیزی کمک کرده و در واقع واقف باشند که همین کمک های جزئی نسبت به جمعیت به یک مقدار قابل توجه وتبدیل به یک موقوفه با نیت خدایی برای رفع مشکلات دانش آموزان بی بضاعت و محروم شود .

وی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، همایش تجلیل از یاوران وقف با حضور قاریان بین المللی استان را کرمانشاه از جمله برنامه های اولین روز از هفته وقف در استان کرمانشاه کرد.

وی افزود: در این همایش قرآنی از یاوران وقف، خیرین، متولیان، هیئات امنای و خادمین مساجد و امامزادگان تجلیل معنوی می شود.

حجت الاسلام سلیمانی، افتتاح نمایشگاه هفته وقف در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه با قسمت های متنوع از جمله ارائه عملکرد ، معرفی جایگاه وقف و بیان شیوه اجرایی نیت واقفین و ارائه همزمان 140 عنوان کتاب در غرفه های این نمایشگاه از جمله برنامه های دومین روز از هفته وقف اعلام کرد.

وی افزود: دومین روز از هفته وقف به نام " احیای سنت نبوی و سیره عملی" نامگذاری شده که در این روز سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه به آن پرداخته خواهد شد.

وی از دیگر برنامه های هفته وقف سال جاری در استان کرمانشاه را برگزاری همایش نشست روحانیت و برپایی کارگاه آموزشی ویژه جامعه قرآنی با حضور استاد یاری گل و همسرش که زوج قرآنی برجسته در کشور هستند در راستای ارتقاء فرهنگ قرآنی در استان ذکر کرد.

حجت الاسلام سلیمانی، تجلیل از جایگاه شامخ آیت الله نجومی که از مشاهیر دینی و از علمای برجسته جهان اسلام است در راستای تجدید میثاق دوباره با وی و علما را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.

وی گفت: سومین روز از هفته وقف به نام " وقف، تداوم ولایت و بیداری اسلامی" نام گذاری شده است که مصادف با شهادت امام رضا(ع) است و در این روز مراسم دیدار با ائمه جماعات استان و مراسم های سخنرانی آنان برگزار می شود.

وی افزود: چهارمین روز از هفته وقف با نام " اقتصاد و افزایش بهره وری موقوفات" نامگذاری شده است که در این روز کلنگ زنی چندین پروژه وقفی در استان با حضور معاون بهره وری انجام می شود.

وی تصریح کرد: پروژه ای مربوط به سازمان بهزیستی، پروژه هایی در شهرستان های اسلام آباد و کنگاور از جمله این پروزه هاست که در هفته وقف کلنگ زنی خواهد شد.

سلیمانی، مسابقات قرآنی مربوط به خانواده های کارکنان اوقاف در سه سطح کارکنان، همسران و فرزندان را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی گفت: پنجمین روز از هفته وقف به نام " وقف، عدالت و نیاز های اجتماعی" نامگذاری شده که همایشی تحت عنوان "وقف و رسانه" در این روز در استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: هم چنین در این روز از واقفین بیمار و سالخورده عیادت خواهد شد.

سلیمانی آخرین روز از هفته وقف را به نام " وقف، بانوان و توسعه ماندگار " عنوان کرد و گفت: در این روز همایش بانوان وقف در جهت تجلیل از بانوان واقف استان کرمانشاه و هم چنین از بانوان برگزیده قرآنی تجلیل می شود.

وی گفت: آنچه که استان کرمانشاه را در زمینه وقف در کشور متمایز کرده به لحاظ نیت و تنوع واقفین است که دست مسئولین اجرایی را برای اجرای نیت واقف باز گذاشته است .

وی ادامه داد: 454 میلیون تومان به ترویج فرهنگ قرآنی ،62 میلیون تومان جهت خرید کتب علوم دینی،52 میلیون تومان برای مجالس سوگواری و روضه سیدالشهدا و ائمه اطهار، 141 میلیون تومان جهت برگزاری جشن و مراسمات مذهبی، 163 میلیون تومان برای کمک به دانش آموزان و جهت دارو و درمان بیماران بی بضاعت و 71 میلیون تومان جهت تعمیرات و باسازی مساجد و خادمین از محل درآمدهای حاصل از موقوفات استان کرمانشاه در سال گذشته هزینه شده است.

وی تعداد موقوفات استان کرمانشاه یک هزار و 217 موقوفه اعلام کرد و گفت: هم اکنون 45 هزار و 750 رقبه نیز در استان کرمانشاه وجود دارد و در سال جدید نیز 23 مورد وقف جدید داشتیم که بعضی از این موقوفات انتفاعی (همانند مسجد) است و قابل درآمد زایی نیست.

وی افزود: در 9 ماهه سپری شده از سال جاری نسبت به کل سال گذشته به صورت 100 درصد افزایش یافته است و این رقم سال جاری نسبت به سال 89 بالغ بر 88 برابر شده است.

حجت الاسلام سلیمانی ادامه داد: در امر وقف و تخصیص اعتبارات دولتی به این مورد، این اعتبارات تنها در امور مساجد و هزینه های جاریه اداری هزینه می شود و برای برنامه های فرهنگی و اقتصادی اعتبار دولتی اختصاص داده نشده و این هزینه ها از محل درآمد موقوفات تامین می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در پایان گفت: اگر مردم زیبایی وقف را ببینند و اعتماد سازی از سوی مسئولین انجام گیرد، در بحث ترویج فرهنگ وقف کوتاهی نمی شد و خوشبختانه در این سال های اخیر کار به خوبی پیش رفته و شاهد افزایش وقفیات در استان کرمانشاه بودیم.