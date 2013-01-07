مسعود حسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت فعلی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو قم، تصریح کرد: این هیئت نیاز جدی به رفع مشکلات مالی دارد زیرا اگر از نظر مالی مشکل نداشته باشیم، حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.



وی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز ورزش‌های شنا، شیرجه و واترپلو قم را توسعه زیرساخت‌های این رشته های ورزشی عنوان و بیان کرد: به واقع ورزش‌ شنا، شیرجه و واترپلو در قم استعدادها و ورزشکاران توانمند زیادی دارد و ورزشکاران ما استعداد خوبی برای کسب موفقیت دارند.



رئیس هیئت ورزش‌های شنا، شیرجه و واترپلو استان قم افزود: وقتی قم این توانایی و قابلیت را دارد که در رقابت‌های المپیاد دانش آموزی و همچنین پیکارهای قهرمانی کشور این رشته ورزشی بدرخشد و برای اولین بار در بخش دختران مدال کسب کند، قطعا باید برای تداوم پیشرفت های خود از نظر امکانات خود را به سطح مطلوب و استاندارد برساند.



وی ابراز کرد: ورزش‌های شنا، شیرجه و واترپلو قم سال سختی را پشت سر گذاشت و با حضور در مسابقات مختلف و همچنین برنامه های متنوع آموزشی و رقابت های استانی سعی کرد تا مسیر رشد و پیشرفت خود را ادامه بدهد اما باید قبول کنیم که محدودیت های مالی آسیب رسان است.



حسین جمال تصریح کرد: امسال محدثه علیزاده توانست نخستین بار از شنا المپیاد دختران کشور مدال کسب کند و توانایی‌های شنا قم را نشان بدهد، اما اکنون باید تلاش کنیم روند رو به رشد خود را در ورزش‌ شنا قم حفظ کنیم و با امکانات و حمایت های بیشتر به مسیر قهرمان پروری ادامه بدهیم.



وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای پویایی این رشته ورزشی در دوران ریاست سه سال اخیر خود ‌عنوان داشت: باید از تمام همکارانم صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که با بهره‌گیری از تجربه ارزنده خود زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در ورزش‌های شنا، شیرجه و واترپلو قم در سال‌های اخیر بودند.



حسین جمال در ادامه با بیان اینکه هیئت شنا از جمله هیئت‌های با سابقه است تصریح کرد: در دوره مسئولیتم در این هیئت تلاش کردیم با حمایت‌های فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان قم این رشته را به جایگاه بسیار خوبی در بین هیئت‌های ورزشی موفق قم برسانیم.



وی تصریح کرد: در یک سال باقی مانده از دوره چهار ساله ریاست هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان نیز سعی خواهیم کرد تا روند رو به رشد شنا قم را ادامه بدهیم و انشاءالله قم در این رشته حرفی برای گفتن در بین استان های مطرح کشور داشته باشد.



شناگر جوان قمی نخستین بار به تیم ملی جانبازان و معلولین دعوت شد



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم از دعوت شناگر جوان قمی به تیم ملی شنا جانبازان و معلولین جوان کشورمان خبر داد.



محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درخشش قم در مسابقات ورزشی جانبازان و معلولین در سال جاری موجب شده است تا ورزشکاران زیادی از قم در تیم های ورزشی جانبازان و معلولین کشورمان در مسابقات معتبر برون مرزی حضور داشته باشند.



وی افزود: موفقیت ورزشکاران توانمند و مستعد هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم در مسابقات مختلف ورزشی در سال جاری باز هم ادامه یافت و بعد از درخشش مهدی مولایاری در مسابقات جهانی فرانسه و تیم های ورزشی جانبازان و معلولین قم در مسابقات کشوری اکنون یک ملی پوش در تیم شنا جوانان جانباز و معلول داریم.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم بیان داشت: کادر فنی تیم ملی شنا رده سنی جوانان برای برپایی اردوی آماده سازی این تیم از 18 شناگر مستعد از استان های مختلف کشور دعوت به عمل آورده است که در بین آنها حسین علیزاده جوان ارزنده شنا هیئت جانبازان و معلولین قم نیز حضور دارد.



وی با بیان اینکه این اردو از هجدهم تا بیستم دی ماه در تهران برگزار می شود، افزود: موفقیت در کسب عناوین ارزشمند از رشته‌های شنا، بسکتبال با ویلچر، فوتسال کم‌توانان ذهنی و والیبال در سال جاری باز هم ثابت کرد که ورزشکاران جانباز و معلول فعال در این هیئت در رشته‌های مختلف از ظرفیت بسیار خوبی برای موفقیت برخوردارند اما به حمایت بیشتر نیازمند هستند.



پیروزمنش اضافه کرد: در حال حاضر ورزشکاران مورد پوشش این هیئت در رشته‌های مختلفی اعم از بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، تیراندازی با کمان، تنیس با ویلچر و شنا به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و امسال صعود تیم ایثار به نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر نیز یکی دیگر از موفقیت های ارزنده این هیئت و ورزش جانبازان و معلولین قم به شمار می‌رود.



وی افزود: ورزشکاران توانمند و بسیار خوبی داریم که در عرصه مسابقات جهانی، آسیایی، بین‌المللی و کشوری عناوین ارزشمند و پرافتخاری برای ورزش استان قم کسب کرده‌اند که این مهم در سال‌های اخیر نمود بسیاری داشته است و همین امسال شاهد کسب مدال برنز مهدی مولایاری همراه با تیم ملی فوتسال آی دی معلولان از مسابقات جهانی فرانسه بودیم که در آبان ماه برگزار شد.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم این در حالی است که یکی از بازیکنان ارزنده و جویای نام تیم ایثار قم در بازی های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور نیز به تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان کشورمان دعوت شده است.

