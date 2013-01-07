به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم احمدوند در جمع مدیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام این خبر، حضور و مسئولیت بخش خصوصی را بسته ای چند وجهی دانست و گفت: در مرحله اول باید به لحاظ فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و مالی ، فضا و بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مهیا شود و با توجه به حلقه های اجرایی اصل 44 مسیر کلان و بلندمدت کشور برای این حضور بسترسازی شود.

وی با اشاره به تعهدات سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در سال 1391 تعهدی که بر عهده سازمان خصوصی سازی گذاشته شده 6 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون 2 هزار و 500 میلیارد تومان به خزانه واریز شده و حدود 600 میلیارد تومان تهاتر داشتیم و در مجموع 3 هزار و 100 میلیارد تومان یعنی در حدود 50 درصد از وظیفه ای که برعهده این سازمان بوده، محقق شده است.

احمدی وند اعلام کرد: حجم واگذاری ها از سال 1380 تا 1391 ، 98 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 35 درصد سهام دولت و بخش تعاون بوده که با سیاست های جدید افزایش پیدا کرده و 34 درصد بخش خصوصی و بقیه به عنوان رد دیون دولت واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس مبانی نظری و تجربی کشورها و عملکرد روش های واگذاری، بهترین روش واگذاری که از شفافیت بالایی برخوردار است و رقابت در آن مفهوم دارد، روش بورس و فرابورس است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه واگذاری ها گفت: واگذاری ها چون همراه با واگذاری های سهام عدالت بوده است، وزارت نفت رتبه اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت رتبه دوم و وزارت نیرو رتبه سوم و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و دارایی در رتبه های بعدی بوده اند.

وی در مورد واگذاری سهام به تفکیک صنعت نیز فرآورده های نفتی را در رتبه اول و محصولات پتروشیمی و گروه مخابرات را در رتبه های دوم و سوم عنوان کرد.