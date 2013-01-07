میزان مشارکت مردمی برای کمک به نیازمندان 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری صبح دوشنبه در نشست خبری در بجنورد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مردم خیر و نیکوکار کشور بیش از پنج هزار و 120 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت های مردمی در مدت مذکور به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در سال جاری نمایندگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در خراسان شمالی 165 میلیارد ریال مشارکت مردمی جذب کرده است.

نصیری اضافه کرد: همچنین از میان استان های کشور نمایندگی کمیته امداد در خراسان شمالی از نظر مدیریت و کسب درآمد پس از استان یزد در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

وی گفت: پس از یزد و خراسان شمالی، استان های سمنان، قزوین و مازنداران به ترتیب در رده های سوم تا پنج کشور از نظر کسب درآمد قرار دارند.

این مسئول با بیان اینکه حدود 20 میلیون نیکوکار در زمینه های مختلف مشترک نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تعداد مشترکان نیکوکار کمیته امداد تا پایان برنامه پنجم توسعه به 30 میلیون مشترک افزایش یابد.

وی طرح های مشارکتی کمیته امداد امام خمینی(ره) را شامل 45 نوع طرح ذکر کرد و افزود: در حال حاضر سیاست کمیته امداد ترویج مشارکت های تقاضا محور است، چرا که اگر ارائه خدمات متناسب با نیاز نیازمندان انجام شود به یقین اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

نصیری در ادامه از تشکیل هسته های مردمی امداد خبر داد و اظهار داشت: در این طرح 40 گروه از اقشار مختلف مردم از جمله پزشکان، روحانیون، دانشجویان، معلمین و ... شناسایی و ساماندهی شده و در گام بعدی از ظرفیت های این اقشار به صورت تخصصی در جهت رفع نیاز مددجویان و نیازمندان جامعه استفاده می شود.