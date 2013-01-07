ارائه گزارش از وضعیت پرستاران آسیب دیده شغلی به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد دو ماه گذشته این سازمان پرداخت.

وی با اشاره به جلسه اخیر خود با رئیس جمهور گفت: در این جلسه مسائل و موضوعات مختلفی نظیر وضعیت پرستاران آسیب دیده شغلی، مراکز درمانی تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر نیروها مطرح و دستوراتی از سوی رئیس جمهور صادر شد.



وی ادامه داد: در خصوص مسائل مهمی نظیر بودجه اجرای قانون ارتقاء بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 92 نیز دستوراتی صادر شده است که پیرو آن جلساتی را با مسئولان وزارت بهداشت و معاونتهای مربوطه برگزار کردیم و مجدانه پیگیر اجرای این قوانین هستیم.



رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: در بند 8و 9 قانون ارتقاء بهره وری برای بودجه و نیروی انسانی راهکار ارائه شده است و گفته شده که دستگاهها در بودجه های سنواتی هم بودجه را ببینند و هم نیروی انسانی را پیش بینی کنند.



میرزابیگی در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: در ارتباط با قانون تعرفه گذاری جلسات نهایی را با مسئولان ذیربط برگزار کردیم و در نهایت بیمارستانهای شریعتی تهران، بیمارستان کودکان علی اصغر(ع)، مجتمع روانپزشکی ایران و بیمارستان شهید مدنی کرج برای اجرای طرح پایلوت قانون ارتقاء بهره وری انتخاب شدند و بودجه لازم برای اجرای این طرح نیز از سوی وزارت بهداشت اختصاص داده شد.



وی ادامه داد: قرار بر این شد که یک کارگروه با رویکرد مطالعاتی به بررسی وضعیت پرستاران پس از اجرای این قانون بپردازند و گزارشی از تأثیرات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت مستند ارائه کنند.



در ادامه جلسه موضوع اصلاح آئین نامه داخلی سازمان نظام پرستاری وارد دستور جلسه شد و از سوی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



سید یعقوب جعفری رئیس شورای عالی نظام پرستاری نیز گفت: در این جلسه تصمیمات مهمی در خصوص اصلاح آئین نامه داخلی سازمان نظام پرستاری گرفته شد.



وی ادامه داد: در این جلسه آئین نامه داخلی شورای عالی نظام پرستاری کشور اصلاح و جایگزین آئین نامه قبلی مصوب سال 1381 شد.



جعفری گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد اصلاحیه قانون سازمان نظام پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی به مجلس ارسال شود.