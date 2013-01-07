گردهمایی مدیران پایگاه های اینترنتی لرستان برگزار می شود/دعوت از علاقمندان

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان به منظور شبکه سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت فعالان این حوزه اقدام به راه اندازی کمیته فضای مجازی کرده است.

این کمیته تاکنون چهار جلسه برگزار کرده و به دنبال برگزاری این جلسات آئین نامه فعالیت در فضای مجازی توسط مجمع مشورتی جوانان لرستان به منظور ارتباط گیری با فعالان این حوزه تدوین شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در این رابطه با تشریح فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این راستا به دنبال فعالیتهای صورت گرفته توسط کمیته فضای مجازی مجمع مشورتی جوانان لرستان راه اندازی سایت مجمع در دستور کار قرار گرفت.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی به طراحی و راه اندازی سایت مجمع مشورتی اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا در گام نخست سایت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با همکاری خود جوانان طراحی و راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه به زودی علاوه بر بارگذاری برنامه های مجمع بر روی این سایت کار انتشار مقالات مرتبط با منویات رهبری در حوزه جوانان نیز آغاز خواهد شد، تصریح کرد: این سایت به عنوان پل ارتباطی جوانان با این مجمع مشورتی محسوب شده و برنامه های مختلف مجمع از این طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: همچنین در گام دوم کمیته فضای مجازی مجمع مشورتی کار شناسایی ظرفیت های موجود در فضای مجازی از میان جوانان لرستانی را در دستور کار قرار داد و تاکنون نزدیک به 100 نفر از فعالان این حوزه اعم از مدیران پایگاههای اینترنتی، سایت های خبری، وبلاگ ها و وب سایت هایی که توسط لرستانیها اداره می شود شناسایی شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه کار شناسایی فعالان این حوزه همچنان استمرار دارد، عنوان کرد: در این راستا کمیته سه نفره ای از اعضای مجمع مشورتی کار شناسایی این افراد را انجام می دهند.

وی همچنین از برگزاری نخستین گردهمایی "مدیران پایگاههای اینترنتی" در این استان خبر داد و بیان داشت: این نشست به منظور آشنایی و تبادل نظر با این افراد در اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی لازم در این زمینه از سوی رسانه ها و همچنین سایت مجمع مشورتی جوانان لرستان صورت می گیرد، گفت: علاقمندان و فعالان این بخش می توانند برای حضور در این گردهمایی اعلام آمادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در زمینه فعالیت های موثر در فضای مجازی در راستای ترویج ارزشهای دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری این برنامه ها بتوان گامی موثر در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برداشت.

بنابر این گزارش مجمع مشورتی جوانان لرستان که به اهتمام نماینده ولی فقیه در لرستان تشکیل شده دارای ثمرات و برکات فراوانی در حوزه جذب جوانان به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بوده است که این امر می تواند زمینه ساز تکثیر این مدل در دیگر استانها باشد.

اعضای مجمع مشورتی جوانان لرستان که اغلب جوانان با ذوق و قریحه در بخشهای مختلف علمی و فرهنگی، اعضای تشکلهای جوان، اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی و جوانان خوش فکر لرستانی هستند با همراهی برخی دستگاههای متولی امر که در مجمع آنها را با عنوان "جوان یاوران" می شناسیم گرد هم آمده اند تا از نوآوری ها و خلاقیتهای آنان راهکارهایی نو برای تعالی فرهنگی مذهبی جامعه عاید شود.

در این راستا مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان در طول سه سال گذشته از فعالیت خود سه برنامه و همایش بزرگ و شاخص را برگزار کرده است.