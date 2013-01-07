مدیران اوقاف اول باید خودشان اهل وقف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی روز دوشنبه در همایش وقف و رسانه با بیان اینکه سالهاست به وقف بد عمل شده است گفت: مردم دیگر اعتمادشان را از دست داده اند ولی دغدغه وقف دارند. برای همین باید کاری کرد که رقبه هایی که دولتهای قبل (دوران قبل از انقلاب) از مردم گرفته اند پس گرفته شود به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: به شما مسئولان می گویم تا حالا چند فیلم و مستند در مورد پس گرفتن موقوفات ساخته و یا پخش کرداید؟ هیچ! یعنی اینکه ما به مردم امیدواری نمی دهیم. وقف را باید به مردم یاد داد و اوقاف باید ابتکار عمل داشته باشد.

پخش مستندهای کوتاه در حوزه وقف موثر است

حجت الاسلام قرائتی گفت: تریاکی ها مثال خوبی دارند می گویند کم و تیز چسبون! یعنی فیلمهای کوتاه باید کم و موثر و ارزون تمام شود. به عنوان مثال مادری دارد در آشپزخانه استکان می شوید که تلفن زنگ می زند کار را رها کرده و تلفن جواب می دهد. حالا وقت اذان است ولی همچنان به کارش ادامه می دهد. دخترش می گوید مادر جان تو از کارت زدی جواب خلق را بدهی ولی از کارت نزدی تا جواب خدا را بدهی! در مساله فیلمهای وقف هم باید اینچنین باشد.

این استاد اخلاق از مدیران اوقاف هم انتقاد کرد و گفت: مدیری که یک ساعت یا نیم ساعت وقتش را وقف نکند چگونه می تواند اعتماد مردم را جلب کند. مدیری اوقاف اگر ساعت 8 صبح سرکار باشد و 2 عصر برود خانه با مدیر کارخانه قند و شکر هلند چه فرقی دارد! این را باید بدانیم که با بخشنامه و اطلاعیه نمی شود وقف را ترویج کرد.

وای به حال آموزش و پرورش

قرائتی گفت: یادم هست یک بار برای سخنرانی رفته بودم در جمع خیرین مسجد ساز و مدرسه ساز و در مورد خمس و زکات صحبت کردم. گفتم هرکس خمس و زکات ندهد وقف و کار خیرش هم درست نیست. البته در میان این خیرین افرادی بودند که نماز نمی خواندند و حتی خمس هم نمی دادند. بعد آموزش و پرورش گفت اگر قرار است بیایی و سخنرانی کنی در مورد خمس و زکات حرف نزن. من گفتم وای به حال آموزش و پرورشی که اینگونه می گوید.

مومن خل کم نداریم!

رئیس ستاد نماز در این برنامه در مورد برخی از کارهای اشتباه انتقاد کرد و گفت: طرف آمده می گوید من قرآن را برعکس می خوانم به من جایزه بدهید! من هم گفتم جایزه ات این است که ببرمت تیمارستان. یک نفر دیگر قرآن 10 میلیاردی می سازد و یکی دیگر مسابقه راه انداخته کدام آیه 10 تا قاف دارد! آیا واقعا مشکل جامعه ما این است؟ البته ما در جامعه مومن خل هم کم نداریم و قرآن هم به مومنان خل اشاره کرده است. بهتر است در کشور به جای مناره کاشی کردن کار درست انجام دهیم.

حجت الاسلام قرائتی گفت: یک خانمی مسجدی وقف کرد و توی آن مسجد صدها عالم پرورش پیدا کردند و یا واقفی به دانشجویان هر سال افطاری داد و واقفی دیگر هزینه درمان کودکان سرطانی را پرداخت کرد که اینها همه باید اطلاع رسانی شود.