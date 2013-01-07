حلقه کمربندی شرقی مشهد به زودی کامل می شود/ با 40 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ریحانی ظهر دوشنبه در بازدید از تکمیل پروژهای کمربندی شرقی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تکمیل پل روگذر شهید عباسپور و دور برگردان زیرگذر غدیر عملیات کمربندی شرقی مشهد به پایان خواهد رسید.

مدیر نظارت بر پروژهای عمرانی شهرداری مشهد گفت: 40 میلیارد تومان تومان اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه ها بوده است که 32 میلیارد از این اعتبار تاکنون هزینه شده است.

ریحانی افزود: حلقه کمربندی صدمتری مشهد با افتتاح این پروژهها کامل می شود و در صورت مساعد بودن آب وهوا این پروژهها تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: طول این پروژه پنج کیلومتر است که شامل دو باند اصلی جاده ای، چهار دور برگردان رو گذر و یک دور برگردان زیر گذر در کنار میدان غدیر است.

دور برگردان غدیر دهه فجر افتتاح می شود

مدیر نظارت بر پروژهای عمرانی شهرداری مشهد در خصوص دور برگردان غدیر تصریح کرد: کسانی که می خواهند از نخریسی وارد صد متری شوند باید بلوار فرودگاه را دور بزنند و اجرای این زیر گذر رفت و آمد در این محدوده را تسهیل می کند.

ریحانی بیان کرد: عبور قطار شهری روند اجرای پروژه را کند کرد اما این دور برگردان زیر گذر در دهه فجر به بهره برداری می رسد.



وی در توضیح بیشتر اظهار کرد: در این زیر گذر دیواره سنگ کاری می شود که در آن از مدرن ترین معماری با قطعات مثلث طرح دار استفاده شده است و برای نورپردازی این پل نیز یک میلیارد و 800 تومان هزینه خواهد شد.

پل رو گذر شهید عباسپور اردیبهشت 92 افتتاح می شود



مدیر نظارت بر پروژهای عمرانی شهرداری مشهد با اشاره به تکمیل 50 در صدی پل روگذر شهید عباسپور تاکید کرد: در تکمیل فاز شرقی این پل نیاز به تحصیل حریم بود که با همکاری شهرداری منطقه پنج بستر این کار از اول دی ماه فراهم شد.

ریحانی افزود: مشکل تکمیل پروژه همین تحصیل حریم بود که با مرتفع شدن آن روند اجرای پروژه سرعت یافته و کار به خوبی پیش می رود.

وی گفت: این پل روگذر دارای 10 دهنه است که چهار دهنه آن برای تکمیل بلوار در ابتدای کار به بهره برداری رسید و سه دهنه غربی نیز 50 در صد پیشرفت داشته و عملیات اجرای سه دهنه شرقی نیز شروع شده است.

مدیر نظارت بر پروژهای عمرانی شهرداری مشهد اظهار کرد: 2 میلیارد تومان هزینه فضای سبز این مسیر از پل غدیر تا پل عباسپور و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده نیز در این مسیر بود.

ریحانی گفت: در اجرای این پروژها معارض های زیادی از جمله احداث تونل قطار شهری، تیرهای برق و لوله های آب و گاز را داشتیم که با همکاری این شرکت ها انجام شد.