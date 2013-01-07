کردستان نمونه و الگوی عینی وحدت/ دشمن برای ایجاد تفرقه برنامه دارد

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وحدت و همدلی و ارادت مردم کردستان به پیامبر اعظم (ص) و خاندان ایشان ستودنی است و این مولفه نیز به عنوان یکی از محورهای وحدت شیعه و سنی مطرح است.
وی قرآن کریم را به عنوان یکی دیگر از محورهای عینی وحدت بین شیعه و سنی عنوان کرد و افزود: این کتاب الهی منشور وحدت و انسجام بین مسلمانان جهان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: اگر آماری از نامهای مردم کردستان بگیریم نامهای ائمه اطهار (ع) در میان مردم کردستان بالا است و این بیانگر ارادت مردم به خاندان رسول خداست.
حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: نوع نگاه مسئولان نظام در کشور به قوم کرد و مردم کردستان استثنایی است به گونه ای که سفر مقام معظم رهبری در اردیبهشت 88 به کردستان تمامی نگاهها را به این استان تغییر داد و این سفر فرصتی بی بدیل در جهان اسلام به شمار میرود.
وی افزود: نگاه امام خیمنی (ره) نیز به کردستان سرشار از مودت است و بحث وحدت شیعه و سنی به عنوان یادگار ایشان نهادینه شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: روحیه خاص مردم کردستان نیز خود یکی دیگر از محورهای وحدت شیعه و سنی در این استان به شمار می رود چرا که مردم این استان مردمانی غیرتی، مهربان و صمیمی هستند و این خصلت ها موجب افزایش همدلی و وحدت بین مردم این استان شده است.
حجت الاسلام صفی یاری گفت: دشمن امروز در این مسیرها وارد شده و میخواهد صمیمیت بین مردم مسلمان شیعه و سنی را بشکافد و به اهداف شوم خود دست یابد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در بیانات متعددی فرموده اند دشمن در مسیر انحرافی وارد حوزه کردستان شده و با ایجاد تفکرات وهابیت و سلفیت قصد در ایجاد تنش و دعوا در صفوف مسلمین را دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه وهابیت و سلفیت برداشتهای انحرافی و تفسیرهای خطا از قرآن کریم را اعلام می کنند، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی کاربردی و حساب شده توطئه دشمنان را به خود آنها بازگرداند.
حجت الاسلام صفییاری در پایان سخنان خود افزود: احترام به اعتقادات و سنتهای هر قوم لازم و ضروری است و هر کس بر مبنای اعتقادی خودش باید عمل کند.
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