مراسم قرائت زیارت ازبعید رسول اکرم (ص) در مصلی اسفراین برگزار می شود

حسین هلاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعه هفته جاری همزمان با 28 صفر؛ سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)؛ مراسم زیارت ازبعید( از دور) رسول اکرم(ص) در مصلی شهر اسفراین و همزمان با برپایی نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار می شود.

وی اظهارداشت: مراسم قرائت زیارت از دور رسول اکرم(ص) بین صلاتین نماز جمعه این هفته با حضور آحاد مردم و مسئولین شهرستان، با مداحی مداح اهل بیت(ع)؛ مهدی نامی در محل مصلی نماز جمعه شهرستان واقع در مسجد امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

هلاکویی گفت: بل از ایراد خطبه ها نیز دیگر مداحان برجسته شهرستان اسفراین در عشق به نبی مکرم اسلام(ص) و کریم اهل بیت(ع)؛ امام حسن مجتبی(ع)، به مداحی و مرثیه سرایی می پردازند.

وی اضافه کرد: حضور مردم ولایت مدار اسفراین در این مراسم مایه وحدت جامعه اسلامی و پاسخی دندان شکن به اهانت کنندگان به ساحت مقدس نبی رحمت (ص) در سال جاری خواهد بود.