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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

همزمان با 28 صفر/

مراسم قرائت زیارت ازبعید رسول اکرم (ص) در مصلی اسفراین برگزار می شود

مراسم قرائت زیارت ازبعید رسول اکرم (ص) در مصلی اسفراین برگزار می شود

اسفراین - خبرگزاری مهر: دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسفراین گفت: در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام مراسم قرائت زیارت ازبعید پیامبر اکرم(ص) همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته اسفراین در محل مصلی این شهرستان برگزار می شود.

حسین هلاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعه هفته جاری همزمان با 28 صفر؛ سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)؛ مراسم زیارت ازبعید( از دور) رسول اکرم(ص) در مصلی شهر اسفراین و همزمان با برپایی نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار می شود.

وی  اظهارداشت: مراسم قرائت زیارت از دور رسول اکرم(ص) بین صلاتین نماز جمعه این هفته با حضور آحاد مردم و مسئولین شهرستان، با مداحی مداح اهل بیت(ع)؛ مهدی نامی در محل مصلی نماز جمعه شهرستان واقع در مسجد امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

هلاکویی گفت: بل از ایراد خطبه ها نیز دیگر مداحان برجسته شهرستان اسفراین در عشق به  نبی مکرم اسلام(ص) و کریم اهل بیت(ع)؛ امام حسن مجتبی(ع)، به مداحی و مرثیه سرایی می پردازند.

وی اضافه کرد: حضور مردم ولایت مدار اسفراین در این مراسم  مایه وحدت جامعه اسلامی و پاسخی دندان شکن به اهانت کنندگان به ساحت مقدس نبی رحمت (ص) در سال جاری خواهد بود.

کد مطلب 1785528

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