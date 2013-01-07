نشان ارزشمند شهدای انقلاب اسلامی ولایت مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن حسن خانی ظهر دوشنبه در یادواره شهدای سرباز استان کردستان اظهار داشت: عزت و افتخار امروز ایران اسلامی مرهون از جان گذشتگی ها و فداکاری های شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه سربازان انقلاب در جبهه های حق علیه باطل دلاور مردانه جنگیدند، افزود: گرامیداشت نام و یاد آنها وظیفه ای بر دوش اقشار مختلف جامعه است.

فرمانده انتظامی کردستان بیان کرد: مهمترین اهداف برگزاری اولین کنگره یادواره شهدای سرباز نیروهای مسلح استان کردستان انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل چهارم انقلاب، تکریم مقام شامخ شهدا و خانواده های معظم آنها است.

حسن خانی یادآور شد: شهدا با حضور دلاورانه خود در صحنه های دفاع مقدس در راستای حفظ ارزش های اسلامی از جان خود گذشتند تا امروز جامعه اسلامی در آسایش، آرامش و رفاه باشد.

وی ادامه داد: سطر سطر وصیت نامه شهدا به تبعیت و حمایت از ولایت فقیه توصیه و سفارش شده است که همه وظیفه داریم در راه تحقق منویات رهبری این ارزش ها را پاس داریم.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: امروز همه ما وظیفه داریم در این راه با ارزش گام برداشته و به تکلیف شرعی خود در قبال شهدا عمل کنیم.

حسن خانی ولایت فقیه را همان ولایت پیامبران و انبیا الهی عنوان کرد و اظهار داشت: باید تمام مردم و مسئولان همواره قدردان این نعمت بزرگ باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ولایت مداری، بصیرت و پایداری به ارزش های انقلاب مسئله ای است که شهدا به آن توجه ویژه ای داشتند و این همان ارزش هایی است که شهدا به آن دست یافتند و از آن تا پای جان دفاع کردند.

فرمانده انتظامی کردستان بیان کرد: مردم ایران اسلامی طی دوران انقلاب اسلامی با وجود توطئه های مختلف دشمنان از اصل مترقی اسلام دفاع کرده و همواره حامی و حافظ آن بوده اند.

حسن خانی با بیان اینکه شهدای ما دانش آموختگان با فضیلت مکتب پربار امام حسین (ع) هستند که در آن غیرت، ایثار و فضیلت را آموخته اند، یادآور شد: امام حسین (ع) با شهادت افتخار آفرین خود در حالی که سعادت را برای همه ملت های آزاده به ارمغان آورد به دنیا ثابت کرد که راه فضیلت حفظ ارزش ها، گذشت از جان، مال و سرمایه دنیوی است.

گفتنی است یادواره هزار و 326 شهید سرباز استان کردستان همزمان با سراسر کشور در شهرستان سنندج با حضور امام جمعه موقت تهران، نماینده ولی فقیه در کردستان، مسئولان استانی و خانواده شهدای گرانقدر این استان در شهر سنندج برگزار شد.