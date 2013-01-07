ملی پوش کردستانی مدال طلای مسابقات کشتی جام "شاهد" را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد جوانان جام شاهد به صورت تیمی در سالن سرلشگر شهید عباس بابایی در قزوین و با شرکت شش تیم منتخب از تیم ملی کشتی آزاد جوانان به همراه دو تیم از قزوین برگزار شد.

در این رقابت ها "محمد زارعی" کشتی گیر ملی پوش کردستانی در وزن 66 کیلوگرم با غلبه بر کلیه حریفان خود توانست با اقتدار بر سکوی قهرمانی این دوره از مسابقات قرار گیرد و مدال طلای مسابقات جام شاهد را کسب کند .

گفتنی است در این مسابقات "پیمان زارعی" داور درجه دو بین‌المللی از کردستان نیز قضاوت کرد.

نتایج هفته چهارم لیگ والیبال استان

هفته چهارم لیگ والیبال باشگاه های استان با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد.

در این هفته از رقابت ها که در آغاز دور برگشت برگزار شد در بخش آقایان تیم بیجار در خانه موفق شد تیم دلبران را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

همچنین در بخش بانوان تیم والیبال بانوان مریوان در شهر بیجار به مصاف نماینده این شهر رفت و توانست مقابل حریف خود به برتری دست یابد.

بازی آرمین سبحانی در تیم ملی فوتبال نوجوانان

"آرمین سبحانی" بازیکن سنندجی تیم ملی نوجوانان به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه 76 اولین بازی تیم ملی نوجوانان کشورمان به زمین بازی آمد.

آرمین سبحانی از بازیکنان مستعد کردستانی است که در قالب تیم نوجوانان سنه دژ توانست عنوان نخست مسابقات قهرمانی کردستان را کسب کند و سپس به اردوی تیم ملی کشورمان نیز دعوت شد.