هشدار محققان برای افزایش میزان شیوع دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان با انجام تحقیقات خود در آمریکا روی افراد مبتلا به دیابت و نیز افراد مبتلا به پره دیابت در این کشور دریافتند که میزان وقوع دیابت از سال 1995 تا سال 2010 از 4.5 درصد به بیش از 8 درصد شیوع پیدا کرده است.

نتایج حاصل از این گزارش نشان می دهد بالغ بر 18 میلیون نفر در آمریکا دیابت دارند و حدود 7 میلیون نفر نیز با داشتن پره دیابت که به عنوان عارضه عدم تحمل گلوکز نیز شناخته می‌شود مستعد ابتلا به دیابت هستند.

این آمارها نشان دهنده بی‌تأثیری و ناکارآمدی پی‌گیری‌ها و فعالیت‌های انجام گرفته برای جلوگیری از وقوع این بیماری در افراد جدید است.

به گفته محققان تعداد بیماران مبتلا به دیابت در تمام جوامع هر روز در حال افزایش است که در این میان نوع زندگی ماشینی، مصرف زیاد فست فودها و عدم فعالیت‌های ورزشی مناسب از عوامل مهم گسترش ابتلا به این بیماری است.

نتایج این تحقیقات از گزارشات MMWR‌ به دست آمده است.