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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

اهدای جایزه بزرگ به دانش آموزان مشارکت جو در امر بازیافت

اهدای جایزه بزرگ به دانش آموزان مشارکت جو در امر بازیافت

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8، از اهدای جایزه بزرگ به دانش آموزان مشارکت جو در امر بازیافت در مدارس منتخب شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اشاره به اهمیت تفکیک پسماندهای خشک گفت: طبق برنامه از پیش تعیین شده در مدارس منتخب سطح محدوده که کلبه بازیافت در آنها قرار دارد، آموزشگران به آموزش بازیافت و اهمیت حفظ آن برای نسلهای آینده و تحویل پسماندهای دانش آموزان می پردازند.

وی با تاکید برآموزش بازیافت در مدارس شرق تهران افزود: اجرای برنامه های آموزشی، طراحی و اجرای مسابقه بازیافت، ساخت کاردستی با عنوان بهترینها از دورریختنی ها، اهدای جوایز به دانش آموزان مشارکت جو در زمینه ارائه پسماندهای خشک و تفکیک شده به کلبه بازیافت و... از جمله برنامه های این معاونت در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت است.

فرخی به اهدای جایزه بزرگ به مدارس منتخب اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ بازیافت و مدیریت پسماند، دانش آموزانی که در سال تحصیلی جاری بیشترین مشارکت و همکاری را با متصدیان کلبه بازیافت داشته باشند، در آخر سال تحصیلی یک دستگاه دوچرخه به عنوان جایزه دریافت می کنند.

کد مطلب 1785543

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