اهدای جایزه بزرگ به دانش آموزان مشارکت جو در امر بازیافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اشاره به اهمیت تفکیک پسماندهای خشک گفت: طبق برنامه از پیش تعیین شده در مدارس منتخب سطح محدوده که کلبه بازیافت در آنها قرار دارد، آموزشگران به آموزش بازیافت و اهمیت حفظ آن برای نسلهای آینده و تحویل پسماندهای دانش آموزان می پردازند.

وی با تاکید برآموزش بازیافت در مدارس شرق تهران افزود: اجرای برنامه های آموزشی، طراحی و اجرای مسابقه بازیافت، ساخت کاردستی با عنوان بهترینها از دورریختنی ها، اهدای جوایز به دانش آموزان مشارکت جو در زمینه ارائه پسماندهای خشک و تفکیک شده به کلبه بازیافت و... از جمله برنامه های این معاونت در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت است.

فرخی به اهدای جایزه بزرگ به مدارس منتخب اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ بازیافت و مدیریت پسماند، دانش آموزانی که در سال تحصیلی جاری بیشترین مشارکت و همکاری را با متصدیان کلبه بازیافت داشته باشند، در آخر سال تحصیلی یک دستگاه دوچرخه به عنوان جایزه دریافت می کنند.