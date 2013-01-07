350 ورزشکار در بخش خزل و فیروزان نهاوند فعالیت می کنند

سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه ورزشی شهر فیروزان با اعتبار 310 میلیون تومان در حال ساخت است که تا کنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کولیوند اظهار داشت: عملیات اجرایی ساخت مجموعه ورزشی شهر فیروزان در سال گذشته آغاز شده و تا کنون 600 میلیون تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی گفت: در کمیته برنامه ریزی شهرستان نهاوند در سال جاری150 میلیون تومان اعتبار برای ادامه کار این مجموعه تخصیص داده شد که تا کنون 91 میلیون تومان آن پرداخت شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند گفت: به منظور تکمیل و بهره برداری از مجموعه ورزشی شهر فیروزان 250 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

سعید کولیوند عنوان کرد: سالن سرپوشیده ورزشی روستای رزینی از توابع بخش خزل که عملیات اجرایی آن در سال 89 آغاز شده تا کنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کولیوند گفت: تاکنون برای سالن ورزشی روستای رزینی 90 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و برای تکمیل و بهره برداری آن به 180 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: در کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال جاری 170 میلیون به این طرح اختصاص یافت که 51 میلیون تومان آن پرداخت شده است.

کولیوند از جوانان متعهد و پویای شهرستان نهاوند بعنوان نیروهای توانمندی که در آینده سرمنشأ خدمت به مردم هستند یاد کرد و گفت: ورزش این ظرفیت و پتانسیل را دارد تا در کنار علم و تحصیل دانش، جوانان با فراگیری ورزش آماتور و حرفه ای سلامتی و تندرستی خود را تضمین کنند.