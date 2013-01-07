محقق شدن آرزوی دیرینه مردم شهر ارجمند با احداث پمپ بنزین

سید علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمینی به مساحت یکهزار متر مربع واقع در سه راهی اندریه توسط خیری به نام حاج بابا رستمی برای احداث سکوی پمپ بنزین اهدا شد.

وی بیان داشت: این سکوی بنزین با یک پمپ دارای دو ناظر است که گنجایش ذخیره 13 هزار لیتر بنزین را دارد که تمامی مراحل آن به پایان رسیده است و در آینده نزدیک با اختصاص سوخت به این منطقه راه اندازی خواهد شد.

صرفه جویی در سوخت و هزینه مردم منطقه ارجمند

رحیمی ادامه داد: راه اندازی سکوی سیار این پمپ بنزین پاسخگوی 14 روستای منطقه و از جمله شهر ارجمند خواهد بود که دورترین روستا این بخش قبلاً با نزدیک ترین پمپ بنزین 70 کیلومتر فاصله داشت که با راه اندازی این پمپ بنزین صرفه جویی در سوخت و هزینه مردم منطقه خواهد شد.

وی به دیگر اقدامات در حال پیگیری این بخشداری نیز اشاره کرد و در خصوص راه اندازی خودپرداز گفت: با پیگیریهایی که با بانکهای عامل انجام شده است در تلاش این هستیم که حتی در کنار خودپرداز باجه بانکی هم تأسیس کنیم.

لازم به ذکر است، ارجمند شهری در 120 کیلومتری تهران که بسیار زیبا و خوش آب وهواست که مردمانی اهل فرهنگ و دانش دارد و محل تولد جد پدری شاعر معاصر ایران امیری ارجمندی(فیروزکوهی) و همچنین محل تولد سردار نادرشاه در جنگ ایران و هند، سردار سپهدار خلیل ارجمندی و با قدمتی بیش از دو هزار سال در دامنه های زیبای البرز بنا شده است.

این شهر در بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروزکوه قرار دارد که از میان ۱۰شهری که در مدت دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵به شهرهای استان تهران افزوده شده‌ اند، ارجمند کوچکترین آنهاست.

منطقه پیرامون شهر ارجمند منطقه‌ ای‌ ییلاقی و کوهستانی با رودهای فراوان و بلندیهای برفگیر است که به کوه دماوند مشرف است.

آب و هوای آن سردسیری و کوهستانی، سرسبز با آب فراوان است و رودخانه نم‌ رود که بر روی آن سد نم‌ رود در حال ساخت است از نزدیکی آن می ‌گذرد، سرشاخه ‌های این رود رودهای فرح‌ رود، قزقان‌ چای و ورسخواران هست.