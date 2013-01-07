امسال 623 فقره وام به مددجویان کمیته امداد نهاوند پرداخت شد

علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مدت تعداد 623 مورد وام با اعتبار چهار میلیارد و 240 میلیون ریال به مددجویان و نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) نهاوند پرداخت کرده است.

کاویانی گفت: مهمترین رسالت کمیته امداد امام خمینی (ره) در سالهای اخیر خودکفا کردن خانواده های تحت پوشش است که پرداخت وام کارگشایی بدین منظور انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: چهار هزارو 878 خانوار به تعداد نه هزار و 800 نفر در شهرستان نهاوند بعنوان مددجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

رئیس کمیته امداد امام(ره) نهاوند عنوان کرد: در 9 ماه اول سال جاری 18 میلیارد و 700 میلیون ریال به مددجویان، مستمری نقدی پرداخت شده است.

علی کاویانی گفت: تعداد 211 مورد جهیزیه کلی، جزیی و اهدایی با اعتبار یک میلیارد و 480 میلیون ریال در 9 ماه سال جاری به مددجویان تحت پوشش اهدا شده است.

کاویانی افزود: تعداد دو هزار و 712 نفر از خیرین شهرستان نهاوند 994 نفر از کودکان تحت حمایت این نهاد را تحت عنوان طرح ایتام زیر چتر حمایتی خود قرار داده اند.

وی عنوان کرد: کمک به توانمندسازی مدد جویان و افزایش سطح اشتغال در جامعه یکی از نیازهای اصلی است که پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در این راستا کمک شایانی می کند.