اولین یادواره 800 شهید سرباز نیروی مسلح چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین یادوراه 800 شهید سرباز نیروی مسلح پیش از ظهر دوشنبه در مصلی شهرکرد با حضور نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری، استاندار، معاونین استاندار، خانواده های شهدا و مردم استان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری در یادوراه 800 شهید سرباز نیروی مسلح در چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در این استان 810 سرباز شهید نیروی مسلح وجود دارد، اظهار داشت: شهدا ذخایر معنوی ملت و نظام هستند.

اسرافیل جعفری با اشاره به اینکه امنیت و آرامشی که در جامعه اسلامی وجود دارد به دلیل فدارکاری و رشادت و ایثار شهدا است، بیان داشت: بدنه اصلی نیرو انتظامی استان را سربازان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه این یادواره برای اولین بار در کشور و استان برگزار شده است، بیان داشت: هدف از برپایی و برگزاری یادوراه شهدای سرباز نیروی مسلح گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تجلیل از خانواده های نیروی مسلح و معرفی شهیدان به عنوان یکی از الگوی های رفتاری جامعه به نسل جوان است.

