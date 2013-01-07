عدم وجود شیوه نامه ای روشن یکی از مهمترین مشکلات پیش روی قصه گویان است

لیلا ابراهیمی درحاشیه مراسم شانزدهمین ویژه برنامه قصه گویی منطقه ای کشور که در استان کرمانشاه در حال برگزاری است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من از استان قزوین با قصه "پیامبر و خروسی که دلتنگ بود"، نوشته زهره پریدخت دراین جشنواره شرکت کرده ام.

وی درباره جایگاه قصه و قصه گویی در کشور در مقایسه با سایر کشورها در دنیا افزود: خوشبختانه قصه و قصه گویی در کشورمان جایگاه خوبی دارد به طوری که از سالیان پیش تاکنون همواره توسط پدران و مادران قصه هایی برای فرزندان گفته می شده و خود این فرزندان نیز در زمانی که پدر و مادر می شدند آن قصه ها را برای بچه هایشان تعریف می کردند.

وی ادامه داد: قصه های بسیار زیاد و شیرینی همواره نسل به نسل در بین ما ایرانیان نقل شده تا اینکه اکنون به ما رسیده است.

ابراهیمی تصریح کرد: کانون های پرورش فکری کودکان ونوجوانان کارهای بسیار خوبی در رابطه با آشنایی قصه گویان با اصول دقیق قصه و قصه گویی در حال انجام دادن هستند.

وی همچنین برگزاری این چنین جشنواره هایی را در جهت توانمند کردن قصه گویان در کشور مثبت ارزیابی کرد.

وی گفت: کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رویکردی تخصصی با موضوع قصه و قصه گویی برای بچه ها برخورد می کند.

این قصه گوی قزوینی اظهار داشت: یک قصه گوی خوب قصه گویی است که بتواند اصول و قواعد قصه گویی را در حین قصه گویی برای دیگران به خوبی رعایت کند.

وی بیان کرد: یک قصه گو باید بتواند همزمان از لحن، کلام، حرکت و صدای خود در بیان قصه استفاده کند.

وی عدم وجود یک شیوه نامه و بخشنامه روشن و شفاف درباره اصول قصه گویی در ارزیابی قصه گویان را یکی از مهمترین مشکلات پیش روی آنان دانست.

ابراهیمی گفت: متاسفانه هرساله درجشنواره های قصه گویی داوران عوض می شوند و همچنین بسیاری از مربیان قصه گو با اصول دقیق قصه گویی آشنا نیستند.

وی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از مربیان قصه گو به این امر معترض بوده و معتقدند داوران در ارزیابی خود از مربیان سلیقه ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از مربیانی که در جشنواره های قصه گویی انتخاب یا رد می شوند علت انتخاب یا رد شدن خود را نمی دانند.

ابراهیمی در خاتمه خواستار برگزاری یک جلسه توجیهی در پایان جشنواره های قصه گویی برای قصه گویان برای بررسی نکات مثبت ومنفی آنان شد.

وی یک قصه خوب را قصه ای دانست که با وجود تکراری بودن موضوع بتواند با شیوه ای جدید گفته شود.