360 تشکل مردم نهاد در سطح استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله رفیعی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی نخبگان جوان با مسئولین با موضوع "سازمان های مردم نهاد، چالش و فرصتها" افزود: 120 تشکل در کانونهای مساجد، 45 تشکل زیر نظر بهزیستی، 45 تشکل از سازمان ملی جوانان سابق، 45 تشکل در خود استانداری، 15 تشکل از محیط زیست و 55 تشکل از نیروی انتظامی به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: از میان این تشکل ها 130 سمن احصا شده است و در سیستم کشوری ثبت شده است و این بدین معنی است که 130 سمن رسمی و تایید شده کشوری در استان وجود دارد.
رفیعی گفت: تشکلی اگر طرح مفید و ارزشمندی دارد که در سطح استان قابلیت اجرای داشته باشد طرح های اجرایی خود را به استانداری و یا سایر دستگاههای متولی ارائه بدهند.
وی همچنین افزود: در این نشست ها مطالب و ایده های نو مطرح می شود که قابلیت اجرایی در سطح استان و یا حتی ملی را دارد به همین خاطر ضروریست شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد و کمیته پیگیری این شورا تشکیل شود تا طرح ها و ایده ها بالفعل شود.
معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری گفت: سیاست ما مشارکت جوانان در عموم فعالیت ها و عرصه های کشور است که امیدواریم این نشست ها و گفتگوها باعث شود تا از سرمایه های اصلی کشور که جوانان هستند و آینده ساز این کشور محسوب می شوند در رشد و تعالی و پیشرفت در سطح ملی استفاده کنیم.
رفیعی با اشاره به اینکه در آستانه دو اتفاق بزرگ انتخابات ریاست جمهوری و دهه مبارک فجرهستیم، افزود: سازمان های مردم نهاد تشکل های غیرسیاسی و غیرانتفاعی هستند و به همین منظور اهداف آنان باید مردم دوستانه و خیر اندیشانه باشد و امید است در ایام الله دهه مبارک فجر و انتخابات سازمان های مردم نهاد به مانند سالهای گذشته زمینه های حضور پرشور جوانان در این رویدادهای مهم کشوری را فراهم سازند تا با این حضور حمایت جوانان کشور عزیزمان از ولایت فقیه و دولت را به رخ دشمنان بکشیم.
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