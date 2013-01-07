سیدحسن خمینی به درخواست اصلاح طلبان برای کاندیداتوری جواب رد داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه خروش عاشوراییان صبح دوشنبه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین، مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه پاسداران ناحیه ورامین، تعدادی از مسئولان شهرستان و عده کثیری از مردم ورامین در حسینیه ثارالله این شهرستان برگزار شد.

سردار علی اشرف نوری در این مراسم با تشریح خصوصیات فتنه گفت: در فتنه ظاهر افراد با یکدیگر تفاوتی نمی کند، نمی توان گفت که چون آن آقا لباسش با این یکی فرق دارد، دوست است یا دشمن، این از خصوصیات فتنه است.

فتنه ها پایان نخواهند پذیرفت

وی با بیان اینکه فتنه ها پایان نخواهند پذیرفت، افزود: تا زمانی که حق و باطل وجود دارد، این دو با هم در ستیز هستند و لذا اگر گمان کنیم فتنه ها که نوعی از جنگ شیطان علیه حقیقت است، پایان می پذیرد در اشتباهیم، باید هوشیار و مراقب باشیم، یک روز جنگ هشت ساله را تحمیل می کنند، یک روز حمله فرهنگی و فتنه و امروز هم جنگ اقتصادی را علیه ایران رقم زده و کشور را تحریم کرده اند.

سردار نوری تحریمها را از الطاف الهی دانست و بیان داشت: تحریمها سه مزیت آشکار برای اقتصاد کشور دارند؛ اول اینکه نفت ایران را نمی خرند سبب می شود نفت کشوری مانند عربستان که جایگزین نفت ایران را صادر می کند، بسیار زودتر از ایران تمام شود، دوم آنکه در زمانی که نفت تمام این کشورها تمام می شود، قیمت نفت بسیار بالا خواهد بود و آن زمانی است که ایران هنوز نفت دارد.

برای کشوری مانند ایران زشت است که نفت را خام صادر کند

وی ادامه داد: برای کشوری مانند ایران زشت است که نفت را خام صادر کند، این تحریمها سبب شده تا دولت به ناچار به تبدیل نفت به محصولات پتروشیمی پرداخته و همین امر سبب ارتقای فناوری کشور و عدم اتکای اقتصادی به صدور نفت شود.

این مدرس دانشگاه عالی دفاع با اشتباه خواندن طرح برخی افراد مبنی بر اشتباه دانستن شعار "مرگ بر آمریکا" گفت: برخی می گویند، نگوییم مرگ بر آمریکا، توی لانه زنبور چوب نکنیم، آنها را تحریک نکنیم، شما اگر گمان کنید با دشمنان کاری نداشته باشید آنها با شما کاری نداشته باشند، این اشتباه است.

وی چهار عامل پایداری و قدرت شیعیان را برشمرد و اضافه کرد: اولین عامل عشق به امام حسین(ع) است، دشمن یک سال روی جوانان ایران کار می کند، شکل و فکر و تیپ ظاهری و... آنها را تغییر می دهد، اما در نهایت همین جوان بعد از یک سال در هیئت می رود و به عزاداری سیدالشهدا(ع) می پردازد و تمام فعالیتهای دشمن را نقش بر آب می کند.

یاد شهدا سبب می شود ارزشها فراموش نشوند

سردار نوری عامل دوم را شهدا خواند و عنوان داشت: یاد شهدا سبب می شود ارزشها فراموش نشوند، این است که برخی آقایان حتی از پیکر شهدا بعد از سالها می ترسند و در جلسات مشارکتیها مطرح می کنند تا زمانی که تشییع پیکر شهدا در شهرها ادامه دارد، کاری نمی توانیم بکنیم و به همین دلیل با دفن شهدا در دانشگاه ها مخالف بودند، می گفتند مگر دانشگاه قبرستان است.

وی سومین عامل را ولایت و عامل چهارم را رمضان خواند و افزود: اگر در این 33 سال ولایت نبود، 33 بار انقلاب شکست می خورد، دشمن نیز این موارد را می داند، فتنه 88 زدن ولایت و 9 دی میثاق با ولایت بود و در انتخابات 88 شورای راهبردی اصلاحات تشکیل دادند که در رأس آن هاشمی، سید حسن خمینی، موسوی خوئینی ها، خاتمی، موسوی و کروبی بودند، نشستند و تصمیم گرفتند، گفتند توی این انتخابات باید ولایت را بزنیم.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: گفتند شکست احمدی ن‍ژاد شکست ولایت است، بعد در 23 خرداد که دیدند شکست خوردند به موسوی گفتند تقلب در انتخابات را مطرح کند.

جبهه اصلاحات هنوز خط خود را با فتنه گران جدا نکرده است

وی انتخابات آینده را مرگ و حیات فتنه گران دانست و ادامه داد: جبهه اصلاحات هنوز خط خود را با فتنه گران جدا نکرده است و در این شرایط می گویند اگر در انتخابات 92 نظام ما را راه دهند و رأی بیاوریم، به همین دلیل به سراغ چهره هایی می روند که می دانند رأی خواهد آورد، چند بار به سراغ سید حسن خمینی رفته اند تا وی را مطرح کنند، اما نپذیرفته است.

گفتنی است، در پایان با اهدای جوایزی از 30 نفر از دست اندرکاران نمایشگاه خروش عاشوراییان تقدیر شد.