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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

جوادی مطرح کرد:

جنگ‌اقتصادی جایگزین جنگ‌نظامی شده است/ تضعیف عقاید هدف اصلی جنگ‌نرم

جنگ‌اقتصادی جایگزین جنگ‌نظامی شده است/ تضعیف عقاید هدف اصلی جنگ‌نرم

کرج- خبرگزاری مهر: یکی از کارشناسان ارشد علوم سیاسی با اشاره به اینکه امروز جنگ اقتصادی جایگزین جنگ نظامی شده است گفت: به دلیل قرار گرفتن در برهه‏ای حساس از نظر سیاسی و اجتماعی شاهد دشمنی های روزافزون غرب علیه کشورمان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جوادی ظهر دوشنبه در همایش بصیرت سیاسی که با حضور فرماندهان، شورای حوزه‏ها و اعضای حلقه‏های صالحین در محل سپاه ناحیه جواد‏الائمه استان البرز و در شهر محمدشهر کرج برگزار شد، افزود: تنها راه مبارزه با این دشمنی در اطاعت و پیروی بی چون و چرا از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است.

جوادی در ادامه تشریح کرد: بصیرت افزایی و حفظ هوشیاری در مقابله با هجمه‏های سنگین دشمنان از وظایف عمده بسیجیان و منتظران واقعی امام زمان(عج) است.

وی ضمن اشاره به حماسه 9 دی افزود: انقلاب اسلامی ایران و آرمان بلند و پرافتخار شهیدان حماسه‏ای بی بدیل هستند، اما حفظ آن خود نیازمند چه بسیار حماسه‏های دیگر است و 9 دیماه 1388 یکی از این حماسه های تاریخی، به یادماندنی و مثال زدنی است.

تضعیف عقاید هدف اصلی جنگ نرم

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: شاخصه اصلی اقتصاد مقاومتی این است که ما توان کشور را بشناسیم و بدانیم درآمد ارز و بنیه اقتصادی کشور در چه حدی است و متناسب با این معیارها خود را تنظیم کنیم.

جوادی اضافه کرد: زیرا با اسراف و تبذیر نمی‏توان در برابر دشمن مقاومت نمود و به عنوان یک مسلمان باید مدیریت مصرف داشته باشیم.

وی با اشاره به جنگ نرم استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: تمام تلاش دشمن در عرصه جنگ نرم این است که ما نسبت به عقیده و باور خودمان تردید داشته باشیم، در واقع دشمن در صدد است که  با دروغ‏های به ظاهر راست از زبان دین مردم را فریب ‏دهد و این حقه یکی از اهداف اصلی جنگ نرم به شمار می‏آید.

کد مطلب 1785588

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