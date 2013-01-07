به گزارش خبرنگار مهر، جواد جوادی ظهر دوشنبه در همایش بصیرت سیاسی که با حضور فرماندهان، شورای حوزهها و اعضای حلقههای صالحین در محل سپاه ناحیه جوادالائمه استان البرز و در شهر محمدشهر کرج برگزار شد، افزود: تنها راه مبارزه با این دشمنی در اطاعت و پیروی بی چون و چرا از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است.
جوادی در ادامه تشریح کرد: بصیرت افزایی و حفظ هوشیاری در مقابله با هجمههای سنگین دشمنان از وظایف عمده بسیجیان و منتظران واقعی امام زمان(عج) است.
وی ضمن اشاره به حماسه 9 دی افزود: انقلاب اسلامی ایران و آرمان بلند و پرافتخار شهیدان حماسهای بی بدیل هستند، اما حفظ آن خود نیازمند چه بسیار حماسههای دیگر است و 9 دیماه 1388 یکی از این حماسه های تاریخی، به یادماندنی و مثال زدنی است.
تضعیف عقاید هدف اصلی جنگ نرم
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: شاخصه اصلی اقتصاد مقاومتی این است که ما توان کشور را بشناسیم و بدانیم درآمد ارز و بنیه اقتصادی کشور در چه حدی است و متناسب با این معیارها خود را تنظیم کنیم.
جوادی اضافه کرد: زیرا با اسراف و تبذیر نمیتوان در برابر دشمن مقاومت نمود و به عنوان یک مسلمان باید مدیریت مصرف داشته باشیم.
وی با اشاره به جنگ نرم استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: تمام تلاش دشمن در عرصه جنگ نرم این است که ما نسبت به عقیده و باور خودمان تردید داشته باشیم، در واقع دشمن در صدد است که با دروغهای به ظاهر راست از زبان دین مردم را فریب دهد و این حقه یکی از اهداف اصلی جنگ نرم به شمار میآید.
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