به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا کردی صبح دوشنبه در نشست آموزش زندگی با عنوان "اصلاح رفتار سبک زندگی خانواده" در مهدیه بزرگ سمنان افزود: اگر گفتگو و ارتباط بین اعضای خانواده وجود داشته باشد مسائل کوچک به آسیب های بزرگ اجتماعی تبدیل نمی شود.

وی با بیان اینکه والدین وقت کافی برای فرزندان اختصاص دهند، افزود: پدر و مادر با مطالعه به اصلاح رفتار و سبک زندگی خانواده بپردازند.

کردی با تاکید بر اینکه فرهنگ قرآن باید در خانه ها گسترش یابد، خاطرنشان کرد: کتاب قرآن که فرهنگ و فلسفه زندگی در خود دارد نباید بر طاقچه خانه ها خاک بخورد.

این استاد دانشگاه برنامه های ماهواره ای را عامل اصلی بسیاری از آسیب های اجتماعی امروز کشور عنوان و تصریح کرد: با ورود ماهواره به هر خانه عفت و حیا از بین می رود و این نقطه آغاز آسیب های مختلف اجتماعی است.

کردی اظهار داشت: افرادی که دارای پرخاشگری، عصبانی، مستبد،‌ خودرایی و غرق شده در دنیای کار و اقتصاد،‌ ناتوان در بیان احساسات هستند؛ در جرگه افرادی قرار می گیرند که از عنصر ارتباط کلامی در تحکم بنیان خانواده خود استفاده لازم را نمی برند و همین امر می تواند زندگی آنها را تا مرحله فروپاشی و رخداد طلاق عاطفی پیش ببرد.

وی افزود: سردی روابط بین همسران بار مشکلات خانواده را سنگین تر کرده و سایه شوم جدایی را بر سر زندگی مشترک می اندازد.

برخی روشهای نامناسب در خانواده باعث فاصله گرفتن فرزندان از دین می شود

این مشاور خانواده گفت: بچه های امروزی با خداپرستی مشکلی ندارند بلکه برخی روشهای نامناسب در خانواده باعث فاصله افتادن بین فرزندان با دین می شود.

کردی افزود: ابراز علاقه و عطوفت بین اعضای خانواده نیز باعث نزدیکی و ارتباط عمیق تر بین افراد می شود که گذر از معضلات برای خانواده ها را آسان تر می کند.

وی گفت: باید شیوه اندیشیدن و نگاه جوان به خود، زندگی و به دارایی‌اش تغییر دهیم که به نظر من یکی از مجاری دستیابی به این تغییر اصلاح روش‌های مرسوم در آموزش و پرورش جامعه است؛ تا زمانی که میزان دارایی، مدل اتومبیل و مدل مو و آرایش جوان برای او شادی ایجاد می‌کند مطمئنا او به یک شادی ناپایدار و سطحی دست پیدا کرده است.

کردی با بیان اینکه سلامت معنوی فرد زمینه شادی درونی اوست، اظهار کرد: برای رسیدن به سلامت جسمی باید امکانات ورزشی برای جامعه فراهم باشد، برای رسیدن به سلامت معنوی و روانی باید شرایط رسیدن به مهارت‌های معنوی و روانی برای افراد جامعه ایجاد شود و نیز برای دستیابی به سلامت اجتماعی باید مهارت‌های اجتماعی به افراد آموزش داده شود.

این استاد دانشگاه با تبیین راهکارهای رفتار با فرزندان درون خانواده، چگونگی ایفای نقش پدر و مادر، معرفی ریشه های اصلی معضلات اجتماعی، مهمترین عوامل تهدیدکننده جوانان و ... به سوالات خانواده ها در زمینه های مختلف پاسخ داد.

نشست آموزش زندگی خانواده با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی به همت یکی از موسسه های تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان سمنان و با حضور خانواده های سمنانی برگزار شد.