دپارتمان و کلینیک حقوق در استان البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در جمع مدیران آموزشی جهاد دانشگاهی این استان با اعلام این خبر گفت: دپارتمان و کلینیک حقوق برای کارکنان دولت، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق و فراگیران آزاد در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی البرزراه اندازی میشود.
منیره سهرابی کسب مهارتهای عملی، حرفهای و کاربردی فراگیران برای محیط کار و تطبیق دانش کسب شده از دانشگاه با آنچه در محیط کار باید انجام داد را از جمله اهداف برگزاری این دورهها دانست.
سهرابی در پایان احداث مرکز آموزش الکترونیک، برگزاری سلسله تورهای آموزشی به زبان انگلیسی، تولید بستههای آموزشی و برگزاری آزمونهای الکترونیکی را از جمله فعالیتهای معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد البرز برشمرد.
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