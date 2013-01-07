بهمنی، رئیس شورای علمی هفتمین جشنواره شعر فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کمیته علمی هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح امروز دوشنبه 18 دی ماه با حضور رضا حمیدی، دبیر این جشنواره و محمدرضا عبدالملکیان، محمدعلی بهمنی، محمود اکرامی فر، سعید بیابانکی، فاضل نظری و بیژن ارژن در محل دبیرخانه این جشنواره برگزار شد.

در پایان این جلسه که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، محمدعلی بهمنی شاعر و غزلسرای پیشکسوت به عنوان رئیس شورای علمی هفتمین جشنواره شعر فجر انتخاب شد.

حکم رئیس شورای علمی را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌کند که این حکم به زودی به بهمنی ابلاغ می‌شود.

براساس این گزارش همچنین در نخستین جلسه کمیته علمی هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر کلیات مربوط به نحوه داوری‌ها، کدبندی آثار دریافتی برای ارزیابی و مباحثی مربوط به ارزیابی کارشناسی آثار از سوی مسئولان اجرایی این جشنواره و نیز شاعران حاضر در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.