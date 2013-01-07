قرچک شهرستان شد/تبدیل استان تهران به 16 شهرستان

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و مصوبه مورخه 29/9/91 هیئت دولت و در اجرای وعده رئیس جمهوری در سفر سوم استانی، شهرستان قرچک به مرکزیت شهر قرچک و از ترکیب بخش مرکزی شامل دهستان‌های ولی آباد و قشلاقی جیتو در تابعیت استان تهران ایجاد شد.

وی افزود: تصمیم انقلابی و تحسین برانگیز دولت در امر رشد و ارتقاء مناطق پیرامونی تهران و فراهم کردن زمینه بروز توانمندی‌های هر منطقه بالاخص مناطق جمعیتی بزرگ نظیر قرچک و پردیس بی شک نقش فزاینده‌ای در تحقیق راهبردهای عدالت خواهانه دولت خواهد داشت. حذف بروکراسی ها، تصمیم قاطع و منطقی و نگاه عدالت خواهانه باعث تصریح در انجام تصمیمات جدید کشوری در استان تهران شد.