به گزارش خبرنگار مهر، تهیه‌کنندگی این فیلم را آرش تقوا شعار بر عهده دارد و شنیده می‌شود یکی از دو گزینه فرهاد طب نوری یا بهمن گودرزش کارگردانی‌اش را برعهده خواهند داشت.

همچنین از بازیگران سریال "خط قرمز" حضور شهرام حقیقت دوست قطعی‌تر به نظر می‌رسد و سحر قریشی نیز بازیگر دیگری است که در کار حضور دارد.

"خط قرمز" سریالی پرطرفداری بود که به کارگردانی قاسم جعفری سال 80 از شبکه سه سیما روی آنتن رفت.

این سریال درباره چند جوان بیست و چندساله بود که هر یک برای فرار از مشکلات زندگی‌شان از خانه فرار کرده، دور هم جمع می‌شوند و با هدف سفر به سوی آرمان‌ها و خواسته‌های خود پا به راهی با مقصد نامعلوم می‌گذارند.