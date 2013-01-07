به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد "مارسل اشملزر" 24 ساله با دورتموند تا پایان رقابت های جام جهانی 2014 اعتبار دارد اما می خواهد قرارداد خود را تا دو سال بیشتر با این تیم تمدید کند.

"میشاییل زورک"، مدیرعامل باشگاه دورتموند، گفت: مارسل به بازیکن پراهمیتی برای تیم ما تبدیل شده است. او به لحاظ تاکتیکی رشد کرده و به لحاظ انفرادی هم پیشرفت داشته است. این بازیکن برای تیم ما مهره بسیار تاثیرگذاری به حساب می آید.

اشملزر نیز از علاقه خود برای ادامه حضور در دورتموند خبر داده و گفته ظرف چند روز آینده قراردادش را تمدید خواهد کرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های بوندس لیگا در حال حاضر در اردوی تمرینی ماربلا به سر می برد.