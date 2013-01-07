یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در توضیح ابهام‌هایی که درباره فیلم "برلین منفی هفت" و تهیه‌کنندگی محمدرضا عباسیان در این اثر به خبرنگار مهر، گفت: آقای عباسیان تنها مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری است و تهیه‌کننده فیلم "برلین منفی هفت" اسماعیل پورشریف است. این بدین معناست که تهیه‌کننده این اثر یک شخصیت حقیقی است و فیلم تنها محصول موسسه رسانه‌های تصویری است.

وی همچنین با اشاره به حضور مقصود جباری در مقام ناظر پروژه که در جشنواره فیلم فجر هم سمت دارد، توضیح داد:‌ مقصود جباری ناظر پروژه بوده از سوی موسسه رسانه‌های تصویری است و در تیتراژ فیلم هم به عنوان ناظر پروژه اسم‌اش آمده است.

مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر افزود: همچنین درباره مقایسه ای که با فیلم "قلاده‌های طلا" صورت گرفته باید بگویم آقای خزاعی به عنوان شخصیت حقوقی تهیه‌کننده آن اثر بود و خودش هم دبیری جشنواره را برعهده داشت، این در حالی است که محمد عباسیان به عنوان مدیرعامل موسسه تصویری تنها به عنوان شخصیت حقوقی اسم اش مطرح است.

عشیری در پایان گفت: در 29 دوره‌ای که جشنواره فیلم فجر توسط فارابی برگزار می‌شد بسیاری از محصولات آن بنیاد در جشنواره شرکت می‌کرد چون تهیه‌کنندگان آن فیلم‌ها شخصیت‌های حقیقی بودند. تجربه این اتفاقات در جشنواره فیلم کوتاه تهران، فیلم کودک و سینما حقیقت هم تکرار شده است و بههیچ‌وجه تخلف از قانون نیست.

"برلین منفی هفت" به کارگردانی رامتین لوافی‌پور در دو بخش سودای سیمرغ و نگاه نو حضور دارد.