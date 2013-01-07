114 فقره وقف جدید در گلستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدجواد رئوف سید نژاد ظهر دوشنبه در حاشیه همایش یاوران وقف در گرگان به خبرنگاران گفت: از این تعداد 40 مورد وقفیات در سالجاری ثبت شده است.

وی اظهار داشت: با کارهای انجام شده، در مجموع چهار هزار و 200 موقوفه در استان شناسایی شده است و در سامانه جامع اطلاعات ثبت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین این استان با داشتن 180 رقبه بیشترین شمار رقبات در کشور را داراست و 120 بقعه نیز در سامانه جامع ثبت شده است.

حجت الاسلام سید نژاد با اشاره به اینکه موقوفات حوزه علمیه در استان کم نیست، یادآورشد: متاسفانه بیشتر موقوفات استان در اختیار برخی دستگاهها و نهادهاست .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان، ساماندهی هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه را از دیگر اقدامات انجام شده در استان بیان کرد و گفت: پنج نفر به عنوان هیئت امنا انتخاب شدند که در راس آن باید امام جماعت باشد.

وی اظهار داشت: طرح آرامش بهاری که از 15 اسفند تا 15 فروردین ماه اجرا می شود و طرح نشاط معنوی که در تابستان اجرا می شود، از دیگر برنامه هاست.

وی بزرگترین کار اوقاف را آموزش قرآن بیان کرد و گفت: اکنون بزرگترین مسابقات بین المللی قرآن در اوقاف برگزار می شود.

وی اظهار داشت: امسال 10 هزار و 800 نفر در مسابقات قرآن شرکت کردند که رشد 10 برابری را نسبت به سال قبل نشان می دهد.