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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

حجت الاسلام سید نژاد:

114 فقره وقف جدید در گلستان ثبت شد

114 فقره وقف جدید در گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: در یکسال اخیر 114 فقره وقف جدید در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدجواد رئوف سید نژاد ظهر دوشنبه در حاشیه همایش یاوران وقف در گرگان به خبرنگاران گفت: از این تعداد 40 مورد وقفیات در سالجاری ثبت شده است.

وی اظهار داشت: با کارهای انجام شده، در مجموع چهار هزار و 200 موقوفه در استان شناسایی شده است و در سامانه جامع اطلاعات ثبت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین این استان با داشتن 180 رقبه بیشترین شمار رقبات در کشور را داراست و 120 بقعه نیز در سامانه جامع ثبت شده است.

حجت الاسلام سید نژاد با اشاره به اینکه موقوفات حوزه علمیه در استان کم نیست، یادآورشد: متاسفانه بیشتر موقوفات استان در اختیار برخی دستگاهها و نهادهاست .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان، ساماندهی هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه را از دیگر اقدامات انجام شده در استان بیان کرد و گفت: پنج نفر به عنوان هیئت امنا انتخاب شدند که در راس آن باید امام جماعت باشد.

وی اظهار داشت: طرح آرامش بهاری که از 15 اسفند تا 15 فروردین ماه اجرا می شود و طرح نشاط معنوی که در تابستان اجرا می شود، از دیگر برنامه هاست.

وی بزرگترین کار اوقاف را آموزش قرآن بیان کرد و گفت: اکنون بزرگترین مسابقات بین المللی قرآن در اوقاف برگزار می شود.

وی اظهار داشت: امسال 10 هزار و 800 نفر در مسابقات قرآن شرکت کردند که رشد 10 برابری را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

کد مطلب 1785622

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