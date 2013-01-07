"طراحی مبلمان " رشته دانشگاهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره با توجه به نیاز صنعت مبلمان به تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه های مختلف مربوط به طراحی تولید مبلمان و طراحی فضای داخلی و چیدمان اجزای گوناگون آن و به سفارش انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران همچنین با کمک مرکز علمی کاربردی ذیربط تهیه و تدوین شده است.

از جمله قابلیتها و توانمندی های دانش آموختگان این دوره می توان به توانایی ایده پردازی در زمینه های فرم و اشکال مبلمان و دکوراسیون، ارائه طرح تولید بر اساس محاسبات فناوریهای موجود در صنعت مبلمان، انجام محاسبات طرح بر اساس مهندسی عوامل انسانی شامل ارگونومی، آنتروپومتری، روانشناسی کاربردی و ایمنی، انجام محاسبات مهندسی تولید شامل نقشه کشی، مدل سازی، نمونه سازی قبل از تولید، استفاده و بکارگیری از نرم افزارهای موجود در طراحی مبلمان و دکوراسیون، پیاده سازی و اجرای طرح بر اساس فناوری های موجود در صنعت مبلمان و ارزیابی اقتصادی طرح و محصول اشاره کرد.

با توجه به توانمندی های فوق، دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان طراح مبلمان و دکوراسیون، مشاور طراحی مبلمان و دکوراسیون، کارشناس طراحی مبلمان در کارخانجات و مراکز تولید صنعت مبل مشغول به کار شوند.

برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نرم افزارهای تخصصی طراحی مبلمان، کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان اداری، کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان منزل، کودک و نوجوان، کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان فروشگاهی و نمایشگاهی، طراحی مبلمان فضای باز شهری و باغی، سبک شناسی مبلمان، الگو برداری مبلمان، برند و برندسازی مبلمان، تجارت و بازار مبلمان و پروژه HSC یا مبلمان سبز است که در کنار سایر دروس به همراه 512 ساعت آموزش محیط کار شامل کاربینی و کارورزی دستیابی به توانمندی های اشاره شده را فراهم می کند.