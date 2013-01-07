  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

در علمی کاربردی؛

"طراحی مبلمان " رشته دانشگاهی شد

"طراحی مبلمان " رشته دانشگاهی شد

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مشخصات کلی، سرفصل و ریز محتوای برنامه درسی کارشناسی حرفه ای طراحی مبلمان را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره با توجه به نیاز صنعت مبلمان به تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه های مختلف مربوط به طراحی تولید مبلمان و طراحی فضای داخلی و چیدمان اجزای گوناگون آن و به سفارش انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران همچنین با کمک مرکز علمی کاربردی ذیربط تهیه و تدوین شده است.

از جمله قابلیتها و توانمندی های دانش آموختگان این دوره می توان به توانایی ایده پردازی در زمینه های فرم و اشکال مبلمان و دکوراسیون، ارائه طرح تولید بر اساس محاسبات فناوریهای موجود در صنعت مبلمان، انجام محاسبات طرح بر اساس مهندسی عوامل انسانی شامل ارگونومی، آنتروپومتری، روانشناسی کاربردی و ایمنی، انجام محاسبات مهندسی تولید شامل نقشه کشی، مدل سازی، نمونه سازی قبل از تولید، استفاده و بکارگیری از نرم افزارهای موجود در طراحی مبلمان و دکوراسیون، پیاده سازی و اجرای طرح بر اساس فناوری های موجود در صنعت مبلمان و ارزیابی اقتصادی طرح و محصول اشاره کرد.

با توجه به توانمندی های فوق، دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان طراح مبلمان و دکوراسیون، مشاور طراحی مبلمان و دکوراسیون، کارشناس طراحی مبلمان در کارخانجات و مراکز تولید صنعت مبل مشغول به کار شوند.

برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نرم افزارهای تخصصی طراحی مبلمان، کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان اداری، کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان منزل، کودک و نوجوان، کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان فروشگاهی و نمایشگاهی، طراحی مبلمان فضای باز شهری و باغی، سبک شناسی مبلمان، الگو برداری مبلمان، برند و برندسازی مبلمان، تجارت و بازار مبلمان و  پروژه HSC یا مبلمان سبز است که در کنار سایر دروس به همراه 512 ساعت آموزش محیط کار شامل کاربینی و کارورزی دستیابی به توانمندی های اشاره شده را فراهم می کند.

کد مطلب 1785626

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