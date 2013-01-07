تقدیم 1800 شهید به انقلاب نشانه ولایتمداری کهگیلویه وبویراحمدی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت شهدای سرباز کهگیلویه وبویراحمد در گچساران گفت: سربازی برای دفاع از اسلام و مملکت امام زمان(عج) یک وظیفه اساسی است.

وی افزود: عزت و بزرگی از آن خداوند است و امروز این شهدا با این همه عزت و بزرگی که خلق کرده اند، نزد مخلوق خود آرام گرفته اند.

قربانی با بیان اینکه استان کهگیلویه وبویراحمد 471 شهید سرباز را تقدیم اسلام و انقلاب کرده، افزود: این شهدا دارای عمل صالح و کلام طیب بوده اند که امروز اینگونه از آنها تجلیل می شود.

وی همچنین با اشاره به فداکاریهای گردان های بسیجی کهگیلویه وبویراحمد در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: در محاصره آبادان جمعیت عظیمی از بسیجیان کهگیلویه وبویراحمد برای دفاع با هر نوع سلاحی در آن منطقه حضور یافتند.

رئیس سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بیان داشت: هیچگاه فرماندهان دوران دفاع مقدس نمی توانند فداکاریهای گردان های یدالله، سیف الله و روح الله کهگیلویه وبویراحمد را فراموش کنند.

وی افزود: تقدیم 900 جانباز و بیش از 400 آزاده و جانفشانی رزمندگان کهگیلویه وبویراحمد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

قربانی وظیفه خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران را در شرایط فعلی کشور بسیار مهم عنوان کرد و اظهارداشت: در شرایط فعلی کشور حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید از مهمترین امور است.

وی تصریح کرد: شهدا هیچگاه از بین ما نرفته اند و همیشه زنده و مایه عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.