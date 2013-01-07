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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

جیرانی مطرح کرد:

"داستان عوضی" به جشنواره فجر ارائه نشده بود

"داستان عوضی" به جشنواره فجر ارائه نشده بود

فریدون جیرانی گفت: فیلم "داستان عوضی" تله فیلم است و برای نمایش در تلویزیون ساخته شده و به همین دلیل به جشنواره ارائه نشده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون جیرانی درباره ساخته جدیدش که در فهرست منتخبان جشنواره فیلم فجر نیست، گفت: از ابتدا این فیلم قرار نبود سینمایی باشد و در قالب  تله فیلم ساخته شده است. به همین دلیل هیچ نسخه ای از "داستان عوضی" برای بازبینی به کمیته اتنخاب ارایه  نشده است.

جیرانی در پایان گفت: فیلم هنوز وارد مرحله صداگذاری نشده اما با پایان یافتن مراحل فنی از تلویزیون پخش خواهد شد.

درخلاصه داستان فیلم ‌آمده است: نویسنده داستان‌های تلخ تصمیم می‌گیرد یک داستان با مزه و خنده‌دار بنویسد که خودش درگیر این داستان می‌شود و....  

در این فیلم اکبر عبدی، علیرضا خمسه،هدایت هاشمی،نگار عابدی، نادر سلیمانی،داریوش کاردان،گیتی ساعتچی،احمد ایراندوست و ... به ایفای نقش می‌پردازند.
 
کد مطلب 1785634

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