بایدها و نبایدهای عزاداری/ مشکلات هیئتهای مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زمانی مدرس این کارگاه آموزشی ظهر دوشنبه در جمع هیئتهای مذهبی گرگان گفت: هرجا که می خواهیم موفق باشیم باید کار خود را بشناسیم و ارزش کار خود را بدانیم و آن را به بهترین شکل انجام دهیم.

وی افزود: گاهی در هیئات مسائلی وجود دارد که مورد رضایت اهل بیت نیست و یا مسائلی وجود ندارد که از دید اهل بیت باید باشد.

هیئتهای مذهبی دانشگاه شوند

زمانی اظهار داشت: هیئت ها باید تبدیل به دانشگاهی شوند که در آن امام شناسی و معصوم شناسی آموزش داده شود، از شناخت کلی امام و معصوم عاجزیم اما می توان تا حدی آنها را شناخت.

وی تصریح کرد: هیئتی که به مستمع شناخت دهد مورد توجه حضرت ولی عصر( عج) است و جذب افراد به هیئت ها با آگاهی ماندگار خواهد بود در غیر اینصورت افراد از هیئت پراکنده می شوند.



مشکلات هیئتهای مذهبی



زمانی خاطر نشان کرد: احکام یکی از مشکلاتی است که در هیئتها به چشم می خورد، هیئات نباید به احکام بی دقتی کنند و یکی از مشکلاتی که بارها و بارها شاهد آن هستیم اینست که احکام در هیئت ها با اشکال بیان می شود.



وی ادامه داد: اساس عقاید باید محکم و مستحکم باشد و ظاهری زیبا داشته باشد، ظاهر مساجد و هیئات و تکیه ها باید زیبا باشد و در عین حال عقاید مستحکم باشد.



زمانی اضافه کرد: مسئولان هیات و مساجد باید به روز باشند، هنجارها و ناهنجارها را بشناسند و نباید چشم بسته بوده و به روز نباشیم.

وی تاکید کرد: اگر بناست به جنگ بی دینی برویم باید مسلح باشیم، علاوه بر این مسئول هیئت نباید تکرو باشد و انتقاد پذیری از دیگر خصوصیات یک مسئول هیئت است.

روحانی اعزامی از قم در ادامه گفت: از دیگر مشکلات هیئت های مذهبی نبود روحانی و سخنرانی است، رقابت های بی منطق باید حذف شده و مسئولین هیئات مذهبی باید اخلاقی رفتار کنند.

وی تصریح کرد: زیبا صحبت کردن و برای افراد ارزش و شخصیت قائل شدن از مهمترین مسائلی است که مسئولین هیئات باید به آن توجه کنند.

زمانی خاطر نشان کرد: برخی مصیبت ها در عزاداری هاعنوان می شود که با اصل دین مغایرت دارد، آوردن موسیقی در مداحی ها، بدی یا خوبی شخصیت ها را با ظاهر سنجیدن، مخالفت برخی اشعار با عقاید دینی، غلو و خرافه گرایی از این جمله است.

وی تاکید کرد: هیئات باید بر مبنای عقل بنا شوند و بدی یا خوبی اشخاص به ارزشهای درونی است، شعر نیز باید از دو بعد زبان قال و زبان حال باشد، برخی اشعار به قدری غلو آمیز است که می توان ان را شرک نامید.



وی اظهار داشت: خرافه گرایی و روضه های دروغین نیز خصوصا در جلسات خانم ها بیشتر دیده می شود که باید خرافات زودده شود.