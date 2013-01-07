پرداخت غیرحضوری قبوض گاز ماهانه 500 میلیون ریال صرفه اقتصادی در زنجان به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عسگریان با بیان اینکه پرداخت حضوری قبوض گاز توسط مشترکین تا پایان شهریور امسال پنج هزار ریال و از مهر ماه معادل شش هزار و 500 ریال به ازای هر قبض برای این شرکت هزینه به دنبال داشته است، افزود: این در حالی است که شهروندان می توانند با پرداخت غیر حضوری؛ علاوه بر سرعت و سهولت در پرداخت، کاهش مراجعات به بانک ها و اتلاف وقت خود، تنها هزار ریال؛ معادل 100 تومان هزینه برای شرکت گاز داشته باشند.

وی افزایش ضریب اطمینان و قابلیت رهگیری پرداخت مشترکین را از دیگر مزایای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز اعلام کرد و اظهار داشت: در هفت ماهه امسال 30 درصد قبوض مصارف گاز مشترکین زنجانی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت شده است که این پرداخت نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

عسگریان با اشاره به اینکه؛ روش‌های پرداخت غیر حضوری قبوض گاز شرکت گاز استان زنجان؛ شامل پرداخت از طریق عابر بانک‌ها (ATM)، تلفن‌بانک، همراه بانک، دستگاه‌های کارت‌ خوان (POS) و شبکه اینترنت صورت می گیرد؛ ابراز داشت: در این روش هر مشترک می تواند با وارد کردن اطلاعاتی شامل مبلغ قابل پرداخت، شناسه قبض و شناسه پرداخت؛ قبض خود را در کمترین زمان ممکن پرداخت نماید.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان؛ مزایای پرداخت غیر حضوری قبوض را؛ تسهیل و تسریع در امور جاری زندگی مردم و نیز امور مربوط به بانک‌ها دانست و با ابراز رضایت از نحوه و میزان پرداخت گازبها از سوی مشترکین در مدت کوتاه راه اندازی سامانه های پرداخت غیر حضوری، خواستار کاربرد بیشتر این روش‌ها در پرداخت‌های قبوض گاز؛ از سوی مردم شد.



عسگریان پرداخت به موقع قبوض و کاهش مطالبات شرکت را موجب افزایش مطلوبیت خدمات ارائه شده دانست و افزود: شرکت گاز استان زنجان در حال حاضر به 209 هزار و 600 مصرف کننده گاز طبیعی با درصد تحت پوشش 98.4 درصد جمعیت شهری و 40 درصد جمعیت روستایی؛ خدمات ارائه می کند.