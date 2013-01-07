انفجار بمب در بنغازی/ سه عامل تهدیدکننده لیبی از نگاه رئیس پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الجدید، منابع لیبیایی از انفجار یک بمب دست ساز در برابر منزل "احمد بوختاله" فرمانده یکی از گردانهای انقلابیون موسوم به "ابو عبیده جراح" و متهم ردیف اول در ترور سرلشکر عبدالفتاح یونس رئیس ستاد ارتش سابق لیبی خبر دادند.

این منابع بیان کردند: این بمب هنگامی که پرتاب کننده آن سعی داشت آن را به سوی منزل احمد بوختاله در منطقه اللیثی در شهر بنغازی پرتاب کند، منفجر شد.

منابع لیبیایی افزودند: به دنبال انفجار این بمب، پرتاب کننده آن زخمی و به مرکز درمانی بنغازی اعزام شد و اخباری درباره حمله قرار گرفتن بوختاله مخابره نشده است.

محمد المقریف رئیس کنگره ملی لیبی در جمع اصحاب رسانه های لیبی از آنها خواست که در انتقال اخبار نهایت دقت و شفافیت را به کار بندند.

وی افزود: اصحاب رسانه ها قبل از انتشار اخبار از صحت منابع آن مطمئن شوند و از فتنه انگیزی و گمراه کردن افکار عمومی که خدمتی به دشمنان لیبی در مرحله حساس کنونی است، پرهیز کنند.

رئیس کنگره ملی لیبی بیان کرد: سه خطر روند سیاسی و آینده لیبی را تهدید می کند که در راس آنها رسانه های گمراه کننده، فساد مالی و سلاح قرار دارد و اینها خطراتی واقعی برای آینده لیبی است.

المقریف گفت : آزادی رسانه ای به مفهوم هرج و مرج و بی مسئولیتی نزد اصحاب رسانه نیست.کسانی که اخبار نادرست منتشر می کنند نه تنها به فکر آینده لیبی نیستند، بلکه هدفشان ایجاد فتنه، هرج و مرج، گمراه کردن افکار عمومی و خدشه وارد کردن به لیبی است.