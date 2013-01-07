سوریه مانعی برای زیاده خواهی های رژیم اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی نظری ظهر امروز دوشنبه در جلسه هفتگی اخلاق کارکنان جهاددانشگاهی واحد، افزود: سوریه حیات خلوت برای جلوگیری از تحقق خواسته های اسرائیل در فلسطین بوده و به همین دلیل حفظ این رژیم برای ما مهم است.

وی ادامه داد: با نابودی رژیم سوریه حلقه مقاومت قطع خواهد شد و این هدفی است که آمریکا و اسرائیل به دنبال آن هستند.

حجت الاسلام نظری گفت: اسرائیل به دنبال بلندی های جولان است و یکی از اهداف این رژیم برای تحت فشار قرار دادن سوریه دستیابی به این منطقه است.

وی گفت: سوریه حامی مقاومت و مزاحم اجرای طرح صلح اسرائیل و فلسطین و سدی در برابر برنامه های آمریکاست به همین دلیل آمریکا با اجرای برنامه های متعدد از جمله امتیازدهی در قالب سیاست چماق و هویج، دخالت مستقیم نظامی و تحریک ارتش به کودتای نظامی به دنبال نابودی رژیم بشار اسد است.

حجت اسلام نظری تاکید کرد: آمریکا مصمم به اجرای طرح خاورمیانه بزرگ بوده و در راستای دستیابی به اهدافش کشورهایی مانند ایران و سوریه را مانع جدی دربرابر خود می بیند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به لزوم توجه جهان اسلام به قدس گفت: صهیونیست ها برای قدس برنامه هایی دارند، مسلمانان باید چشمشان را به قدس بدوزند تا شاهد حوادث ناگوار برای آن نباشیم.