وظیفه حریم بانان گرفتن یقه مردم نیست/نبود مدیریت یکپارچه معضل اصلی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در مانور شرکت شهربان که در بوستان ولایت برگزار شد با اشاره به فعالیت دو شرکت شهربان و حریم‌بان تصریح کرد: این دو شرکت از جمله شرکتهای خود شهرداری است که باید از آن حفاظت کنیم و آن را‌‌ رها نسازیم.

وی ادامه داد: تفکر مدیریت یکپارچه موجب شکل گیری این دو شرکت شده است و در حال حاضر معضل جدی جامعه ما عدم مدیریت یکپارچه است و‌‌ همان گونه که شاهد هستیم بسیاری از تمامی سازمان‌ها و نهاد‌ها خود ستاد بحران دارند اما متاسفانه در مواقع بحران کمتر شاهد موفقیت هستیم.

بیادی با اشاره به اینکه با مدیریت کنونی تهران با معجزه درحال اداره شدن است تاکید کرد: دائما در حال گذشت و چشم پوشی هستیم اما باید بگویم نمی‌توان در مواقع بحران به صورت جزیره‌ای رفتار کرد.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ایجاد دو شرکت شهربان و حریم ‌بان برای این نیست که یقه مردم را بگیریم بلکه برای تامین امنیت مردم است گفت: بیش از انقلاب مردم به راحتی اسناد خود را در اختیار محضرداران قرار می‌دادند چراکه احساس امنیت داشتند اما متاسفانه هم اکنون این امنیت کم رنگ شده است.

بیادی تاکید کرد: ما مسئولان باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس امنیت کنند به اعتقاد من جلوگیری از وقوع تخلفات منجر به ایجاد امنیت در بین مردم می‌شود. نیروهای شهربان وحریم‌بان باید به گونه‌ای هدفمند و قانونی نه به هر شکلی مانع از تخلفات ساخت و ساز شوند تا مردم احساس امنیت کنند.